"Latitanti su ogni tema. Sabatino e la sua squadra ora se ne vadano dal Pd"

di Gabriele Masiero

PISA

Volano definitivamente gli stracci in casa Pd, a Pisa. La vicenda della base militare aveva innescato già da settimane tensioni e polemiche, ora anche il risiko delle nomine di Acque, con sullo sfondo il progetto della Multiutility, apre una voragine dei rapporti interni e spinge l’ala dura degli schleiniani a uscire allo scoperto e chiedere le dimissioni del segretario provinciale Oreste Sabatino e di tutta la sua squadra. "È inaccettabile - scrive in una nota il circolo pisano Pd Coltano-Ospedaletto-Putignano-Sant’Ermete - il modo con cui il partito ha affrontato alcune vicende decisive per il futuro della nostra comunità. In particolare, l’assoluta assenza del partito provinciale sulla questione della base militare al Cisam: la disgregazione della rappresentanza del Pd che ne è derivata ha consentito la vittoria della posizione del sindaco di Pisa, Michele Conti. E nessuna posizione è emersa sul rinnovo delle cariche in Acque, e, ancora di più, sulla possibilità che la nostra azienda venga risucchiata nel progetto della multiutility fiorentina, quotata in borsa. E’ un Pd in mano a cordate spregiudicate, che non hanno minimamente a cuore le sorti del partito e interpretano la militanza e il ruolo dei circoli come semplice sudditanza".

Una situazione, conclude il circolo, "in contrasto con i principi e le linee emerse dopo il congresso e la vittoria di Elly Schlein, che sosteniamo con convinzione: a Pisa il Pd, chiuso in sé stesso, appare completamente destrutturato, con una credibilità ridotta ai minimi termini: per questo chiediamo le dimissioni del segretario provinciale Oreste Sabatino e della segretaria provinciale. C’è bisogno di un rilancio vero e di un rapporto costante con la base. La credibilità oggi indispensabile si recupera solo se si riacquisisce integrità e trasparenza, caratteri fondanti della sinistra". Contro l’ipotesi di realizzazione dell’insediamento militare a San Piero a Grado si scagliano anche gli alleati dem (come il Psi) e il tessuto associativo riavvicinatosi al mondo democratico con l’arrivo di Shlein. Il segretario cittadino dei socialisti Riccardo Ciuti, invoca le dimissioni del presidente dem del Parco, Lorenzo Bani, definendole come "uniche dimissioni utili" dopo quelle rassegnate dal dirigente Pd dalla direzione comunale dopo le critiche ricevute dal suo stesso partito. Tuttavia il Psi giudica la nuova localizzazione della base rispetto a Coltano "migliorativa pur se non corrispondente a quanto auspicato, anche se il giudizio definitivo non può prescindere dalla conoscenza dei dati principali di dimensionamento e localizzazione che consentano di valutarne compiutamente l’impatto su territorio e ambiente".

Duro invece l’affondo del Comitato permanente di difesa di Coltano secondo il quale, in realtà, "era tutto previsto, e da tempo: abbiamo scoperto che nel Piano Integrato del Parco, approvato per quanto di sua competenza dal consiglio direttivo dell’ente e trasmesso in Regione, sono state introdotte nel territorio boscato del Cisam nuove ampie aree definite Dam (Aree antropizzate a carattere militare)" nelle quali, afferma l’associazione, "è possibile procedere a demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, con incrementi volumetrici per i quali non è fissato alcun limite quantitativo: lo stesso vale per le opere di urbanizzazione che, anch’esse possono consumare molto suolo" Finora, conclude il comitato, "nei piani del parco non c’è mai stata nessuna norma riguardante le aree militari, né nel Piano integrato si fa riferimento allo smantellamento del reattore nucleare e alla bonifica del sito".