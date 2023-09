L’assistente familiare. Rinasce il vademecum di Rotary e Terziario Donna

di Michele Bufalino

PISA

Un libro per affrontare le problematiche quotidiane e i ‘lost in translation’ per favorire il dialogo e la conoscenza di chi fornisce supporto alle donne imprenditrici. Nasce, o meglio, rinasce ‘L’Assistente Familiare’, il libro dedicato alle donne, in particolare imprenditrici, professioniste e lavoratrici autonome, che si trovano impegnare a conciliare il lavoro e la vita privata. Il progetto è il frutto della collaborazione tra gruppo terziario donna di Confcommercio provincia di Pisa, insieme a Rotary Club Cascina e Monte Pisano, con il fattivo contributo di Devitalia Telecomunicazioni, Devtec Impianti Tecnologici e Lavanderia Industriale Atefi. A presentare i contenuti del libro è Valeria Di Bartolomeo, presidente del gruppo terziario donna: "questo libro è un manuale rivisitato. Con questo progetto abbiamo unito un’idea con il supporto per le donne imprenditrici che non riescono a conciliare la vita lavorativa e la famiglia - dichiara Di Bartolomeo. Si tratta di un vademecum per chi ha in casa bambini e anziani che gravano sulle spalle delle donne. Per diffonderlo meglio, oltre ad essere gratuito abbiamo messo a disposizione un pdf gratuito sul sito di Confcommercio e del Rotary Club di Cascina e Monte Pisano". Il libro infatti presenta diverse situazioni concrete e pratiche con figure illustrate, tradotte dall’italiano in sei lingue, in una sorta di frasario: inglese, fracnese, rumeno, albanese, russo e arabo, ovvero le lingue principali parlate da chi opera nel settore dell’assistenza familiare per gestire la giornata. Dialoghi, espressioni utili nella vita quotidiana, dalla pulizia della casa alla cura dell’anziano e dei bambini, ma anche spese e uffici postali, una vera e propria risorsa per gli operatori e le operatrici. "Siamo soddisfatti per questo impegno da parte del settore terziario donna e per la collaborazione con il Rotary Club - dichiara il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi -. Si tratta d una sinergia di eccellenza tra importanti enti del territorio". Dello stesso avviso il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli: Una grande associazione di categoria deve pensare anche a iniziative come questa non solo seguendo ciò che è il proprio core business - fa eco Pieragnoli -. Questa pubblicazione è importante specialmente per riuscire a comunicare meglio in questo ambito di lavoro". Plaude al progetto Jean Marc Romelli, presidente del Rotary Club Cascina e Monte Pisano: "Con Valeria Di Bartolomeno abbiamo messo a punto il progetto in cinque minuti - rivela Romelli -. In questo libro c’è grande sensibilità verso coloro che devono convivere con il disagio e l’inserimento nella quotidianità, con grande complementarietà nell’assistenza personale".