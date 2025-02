L’assemblea elettiva

L’assemblea ordinaria annuale degli associati dell’Avis Comunale di Pisa è convocata per il 23 febbraio con inizio alle ore 1 in prima convocazione ed alle 10 in seconda, alla Gipsoteca di Arte Antica (Piazza S. Paolo All’Orto) con il seguente ordine del giorno: Insediamento dell’Ufficio di presidenza. Nomina del comitato elettorale. Relazione associativa del Consiglio direttivo. Esposizione relazione del tesoriere e bilancio consuntivo anno 2024 5. Esposizione bilancio preventivo 2025. Relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Dibattito ed interventi programmati. Lettura del verbale della commissione verifica poteri. Approvazione relazione associativa 10. Approvazione bilancio consuntivo 2024. Ratifica bilancio preventivo anno 2025. Determina numero componenti il consiglio direttivo per il quadriennio 2025-2028 13. Nomina delegati assemblea provinciale e del capo delegazione. Si precisa che, in riferimento all’articolo 8 c. 9 e c.10 dello statuto, "in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei soci presenti". Si ricorda infine che "in caso di personale impedimento a partecipare all’Assemblea, il socio potrà farsi rappresentare da un altro socio, conferendo delega scritta con allegato un suo documento di riconoscimento in corso di validità. Si ricorda anche, che l’assemblea è elettiva, e le votazioni potranno essere fatte la mattina stessa durante lo svolgimento dell’assemblea presso la Gipsoteca di Arte Antica e anche il giorno seguente, 24 febbraio dalle 9 alle 13 presso la sede Associativa in piazza Vittorio Emanuele 18. I soci interessati a candidarsi alle cariche associative potranno far pervenire la candidatura, almeno 8 giorni prima della data dell’assemblea, alla sede.