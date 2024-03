L’assemblea al Teatro Nuovo: "Noi, i giovani menefreghisti. Ci reprimono se ci impegniamo"

di Enrico Mattia Del Punta

PISA

Una grande manifestazione prevista per domani e che con tutta probabilità passerà davanti al luogo del misfatto, via San Frediano. Dentro il Teatro Nuovo gremito da centinaia di ragazzi aleggiano previsioni su quanti verranno per chiedere "lo stop al genocidio a Gaza" e "contestare la repressione dei manganelli", per una manifestazione "pacifica e aperta a tutti". Tra i social dei vari gruppi e collettivi dell’estrema sinistra c’è la chiamata a raccolta: punto di ritrovo piazza Vittorio Emanuele alle 14. Tante anche le associazioni e forze politiche che parteciperanno, si attendono studenti da tutta la provincia, e anche gente da fuori Toscana.

"Sempre più spesso – spiega al microfono una liceale pisana - siamo descritti come una generazione inetta e menefreghista, disinformata, poi però appena proviamo ad alzare la testa dai nostri smartphone, veniamo manganellati". L’assemblea indetta dal collettivo degli studenti medi, lo stesso che ha annunciato la manifestazione di domani, è durata quasi tre ore. "Il pestaggio di via San Frediano non è un evento isolato – dicono gli studenti -. Proporre un daspo per Dargen D’amico e Ghali è repressione come lo è caricare i manifestanti o come lo sono i decreti anti-rave. Non rimarremo fermi. La repressione sistematica ci preoccupa".

Durante l’assemblea è stata letta anche una lettera di un insegnante del liceo Russoli chiede scusa ai ragazzi, "prof ci caricano!" e ancora quella parola "paura". "Ossa e muscoli si rimarginano, ma la paura di manifestare le proprie idee no" è uno degli estratti letti a gran voce delle scuse del mondo degli adulti. "Manganelli contro ombrelli" le parole chiave si rincorrono tra le giovani voci, tra loro anche qualche capello brizzolato che prende il microfono: "Siamo con voi", ma è il gioco della politica.

All’assemblea non mancano partiti e movimenti sparsi qua e là tra le poltrone del teatro: Pd, La città delle Persone, Una città in Comune, poi anche Anpi, Arci e Cgil e Casa della Donna. Non mancano nemmeno le bordate a centrosinistra e Pd: "Anche quando c’eravate voi al Governo prendevamo le manganellate" dicono gli attivisti di Potere al Popolo e Cambiare rotta (tra le sigle promotrici della manifestazione di una settimana fa). Provocazione non raccolta. Ma a provare a mettere d’accordo e sotto un unico ombrello tutte le anime della sinistra ci provano ancora loro, gli studenti: "Pisa è unita, e con la voglia di fare qualcosa di concreto. Se non facciamo qualcosa insieme, rischiamo che questo momento si perda".