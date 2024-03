"L’ascolto dei cittadini". Cecchelli al circolo Arci

L’ascolto dei cittadini al primo posto in una lunga giornata di confronti aperti, per le prime battute di una campagna elettorale che porterà San Giuliano Terme verso l’elezione del nuovo sindaco a giugno 2024. Il Partito Democratico ha puntato su Matteo Cecchelli. La coalizione che sostiene l’attuale assessore al bilancio è composta anche dalla lista civica San Giuliano Futura, Democratici e Riformisti insieme, oltre a Sinistra Unita. Ieri mattina il circolo Arci di Pappiana si è trasformato in un hub di idee. Nel merito di "PartecipiAMO" infatti, il candidato sindaco, assieme ai suoi candidati in lista, ha organizzato un momento di ascolto, per scrivere insieme con i cittadini il programma per il futuro di San Giuliano. Cinque i tavoli di ascolto, attraverso i quali Erika Buchignani, Massimo Pancrazi, Francesco Corucci, Tamara Romboli e Giacomo Giordani hanno dialogato in questo momento di partecipazione attiva. Una lunga giornata per i dem, dato che nel pomeriggio invece è stata inaugurata la sede del comitato elettorale del Partito Democratico ascianese, in via Barachini 27, con una partecipazione attiva da parte della cittadinanza del paese e non solo. "Abbiamo organizzato questa giornata per far capire che la partecipazione è il modo migliore per dimostrare l’amore per il proprio territorio. Abbiamo diviso in cinque aree tematiche i nostri tavoli, curati dai rappresentanti delle liste - spiega il candidato sindaco Matteo Cecchelli, attuale assessore al bilancio di San Giuliano -. Mi ha fatto piacere la presenza delle rappresentanze sociali e di categoria come gli agricoltori". Non sarà l’unica giornata dedicata a momenti di partecipazione. "La nostra cornice programmatica è la base dell’accordo di programma - continua Cecchelli -. Al suo interno, grazie a giornate come questa, vogliamo costruire contenuti in più prima di pubblicare il programma di mandato. Si tratta solo della prima di una serie di giornate sul territorio. Per dare delle risposte, per ascoltare". Fiducioso per la corsa a sindaco il candidato dei Dem: "Ho trovato entusiasmo e un clima favorevole - dichiara Cecchelli -. Ci lascia ben sperare per le elezioni, sono sicuro che faremo un bel risultato". Una lotta a due per la poltrona di primo cittadino: "Un’elezione che sarà espressione di due candidati, centro sinistra e dentro destra - conclude Cecchelli -. Una sorta di ballottaggio al primo turno. Noi siamo pronti".

Mic. Buf.