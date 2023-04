"Lascio 15 milioni al prossimo sindaco" Ecco il ’tesoretto’ di Michele Conti

di Gabriele Masiero

Anche il prossimo sindaco potrà contare su un bel tesoretto a disposizione. E’ quanto si ricava dalla relazione di fine mandato depositata presso gli uffici comunali e che certifica un avanzo di bilancio non vincolato di 15 milioni di euro. "Confermiamo - osserva Michele Conti, che in questi cinque anni ha tenuto per sé la delega al Bilancio - un trend virtuoso che può essere facilmente riscontrato dai documenti contabili dell’ente, dai quali emerge chiaramente che ogni anno, negli ultimi cinque, il Comune ha generato un avanzo utilizzabile mediamente tra i 15 e i 16 milioni, con la punta massima del 2020 di oltre 18 milioni, in crescita rispetto agli anni del precedente mandato amministrativo. Tante volte si è detto e si è letto che la precedente amministrazione aveva lasciato un importante tesoretto all’attuale, ma al di là del fatto che parte di queste somme sono state adoperate subito nel primo anno per far fronte alla chiusura straordinaria di pendenze delicate ereditate dal passato (contenzioso parcheggio stazione, ad esempio), i numeri parlano chiaro e i risultati anche: abbiamo garantito servizi, manutenzioni nei quartieri e investimenti importanti in opere pubbliche di enorme rilevanza".

Tutto questo, prosegue il sindaco, "grazie al fatto che abbiamo saputo utilizzare in maniera importante le risorse straordinarie che siamo riusciti a intercettare grazie ai nostri progetti".

Ma Conti rivendica anche altri voci positive del Bilancio dell’ente. "A chi va raccontando ai pisani che ci siamo indebitati - spiega Conti - rispondo con i numeri. Dati certi, quindi. Non opinioni. Nel 2018, infatti, anno in cui siamo subentrati alla guida dell’ente l’incidenza percentuale degli interessi passivi, ovvero il rispetto del limite di indebitamento, si è ridotta ulteriormente passando dallo 0,473% all’attuale 0,169%. In sostanza, abbiamo mantenuto nel quinquennio un valore stabile dell’indebitamento complessivo intorno ai 20 milioni di euro, con un debito residuo per residente di circa 214 euro, con valori in calo rispetto al precedente mandato amministrativo". E precisa: "Nel 2018 l’indebitamento era di 20,5 milioni mentre oggi è di 19,5 milioni, quindi un milione di euro in meno nonostante l’accensione di mutui, seppure con prudenza: 7,8 milioni nel 2021 e 7,7 milioni di euro nel 2022, approfittando, almeno fino allo scorso esercizio, di tassi complessivamente bassi. Scelte fatte grazie all’ammortamento di alcuni mutui e al rimborso dei Boc, i buoni ordinari comunali cessate nel 2023, ovvero titoli obbligazionari con scadenza ad almeno cinque anni per finanziare opere pubbliche e frutto di scelte sbagliate compiute dalle amministrazioni di centrosinistra".

Infine, conclude Conti, "nel Bilancio di quest’anno erano previsti altri 4 milioni di euro a mutuo, ma in considerazione dell’avanzo di cassa molto probabilmente i mutui previsti non verranno stipulati".