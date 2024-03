"Lasciati da soli con costi biglietti alti e senza mai appoggio"

Chi sperava, alla vigilia della conferenza del presidente Giuseppe Corrado, che l’ambiente uscisse definitivamente e completamente ricompattato, è rimasto deluso. Perché i concetti espressi dal numero uno del club di via Battisti non hanno fatto altro che acuire la spaccatura in seno alla tifoseria nerazzurra: le reazioni degli appassionati alle sorti dello Sporting Club sono andate infatti in due direzioni opposte. C’è chi ha sposato a pieno le parole di Corrado, e chi invece ha rispedito al mittente tutti – o quasi – i punti elencati dal presidente. La sintesi probabilmente più condivisa tra quelli che hanno sposato la posizione espressa da Giuseppe Corrado è stata pubblicata dalla pagina "Quelli che il Pisa": "Dalla conferenza dobbiamo uscirne con la convinzione di aver toccato il fondo a livello di sinergia tra squadra, società e ambiente e ora possiamo solo risalire. Il futuro è dalla nostra, il futuro è con loro, piaccia o non piaccia. Non possiamo continuare a criticare qualsiasi cosa venga fatta o proposta. È avvilente e auto distruttivo. Torniamo a fare i tifosi?". Chi, al contrario, non ha condiviso le parole del presidente, si è posto un interrogativo: "E se invece il problema non siete voi ma noi tifosi? Basta dirlo chiaramente: campagne abbonamento lanciate a pochi giorni dell’inizio del campionato, amichevoli apprese dai siti degli avversari, costo dei biglietti tra i più alti della categoria, non una presa di posizione in occasione dei divieti alle trasferte, non una presa di posizione per un calendario interno che ci ha visto sempre giocare di sabato pomeriggio... voglio essere dalla vostra parte ma anche voi dovete mettermi nelle condizioni di sostenervi". Alla sequela di reazioni si è aggiunta anche quella del Partito Democratico cittadino, riferita dal consigliere comunale Marco Biondi: "Noi abbiamo sempre sostenuto che allo stato attuale, senza certezze immediate sulla partenza della realizzazione del nuovo stadio, dovevano essere eseguiti i lavori di manutenzione per evitare le problematiche che si sono riscontrate quest’anno. Lavori che dovevano essere eseguiti dal Comune in qualità di proprietario. Credo che sia stata fatta chiarezza sulle reali responsabilità della manutenzione dello stadio, dei problemi strutturali riscontrati, e dei vari progetti in campo".

M.A.