Lasciati a terra al Galilei aggredito il personale

Viaggiatori lasciati a terra aggrediscono verbalmente i lavoratori dell’aeroporto di Pisa. È quanto accaduto nella giornata di giovedì 10 agosto, quando una ventina di passeggieri che si dovevano imbarcare sul volo di Ryanair da Pisa a Otopeni è rimasta "intrappolata" al controllo passaporti rallentato dal grande afflusso di questi giorni. Una volta arrivati al gate, si sono accorti che l’aereo non gli aveva aspettati. A quel punto è scoppiata la rivolta. Ad andarci di mezzo sono stati i lavoratori dell’aeroporto che secondo quanto denunciato e raccontato dalla Rsa Cgil dell’Aeroporto di Pisa, sono stati oggetto di pesanti aggressioni verbali tanto da dover richiedere l’intervento della polaria: "Dopo aver attuato su indicazione del proprio responsabile le procedure dettate dalla Compagnia aerea – spiega il sindacato –, alcuni lavoratori si sono trovati costretti a chiedere aiuto a seguito di pesanti aggressioni, ricorrendo agli agenti di Polaria. Purtroppo, tale intervento, in un clima di tensione generale, non ha prodotto l’effetto sperato". Un fenomeno quello delle aggressioni al personale che come denuncia la Filt Cgil è molto diffuso nel contesto dei trasporti, soprattutto in un periodo di alta stagione come questo, con tanti viaggiatori e conseguenti disagi: "Riteniamo che ci sia urgente necessità di introdurre misure che siano veramente in grado di porre in sicurezza i lavoratori degli aeroporti, perché non è accettabile lavorare con paura e con tensioni continue. Da molti anni i lavoratori segnalano continui episodi di aggressioni, ma allo stato attuale nessuno ha cercato di individuare e proporre soluzioni". Risposte concrete per una problematica che si andrà ad inserire tra le richieste dello sciopero del 29 settembre: "In aggiunta a quelle già previste nell’ambito della mobilitazione del settore – conclude la nota sindacale -, ci sarà anche il tema delle aggressioni".

Enrico Mattia Del Punta