"L’arrivo dei 15 militari Un bene per la città"

"Nella nostra città è tornata l’operazione ‘Strade Sicure’ grazie ad una lunga e proficua interlocuzione tra il Ministro, Matteo Piantedosi, il Sottosegretario, Nicola Molteni e il Deputato, Edoardo Ziello che già lo scorso anno si era impegnato affinché i soldati dell’operazione tornassero a Pisa". Lo scrive il vicecapogruppo consiliare della Lega, Alessandro Gennai. "Ora che siamo riusciti ad ottenere questo grande risultato con ben quindici militari chi si lamenta di questo? – aggiunge Gennai – La Sinistra di Auletta che parla di ‘militarizzazione’ non accorgendosi di cadere nel ridicolo visto che i militari affiancheranno le forze dell’ordine e non le sostituiranno. Il Consigliere, Auletta, sa bene che i soldati hanno la precisa funzione di aiutare gli altri operatori di sicurezza e costituiranno un valido strumento di prevenzione e deterrenza". "Chi si oppone ai militari in strada – conclude Alessandro Gennai – lo fa soltanto perché vorrebbe il caos e una città senza regole, una visione completamente opposta a quella della Lega che vuole ordine e sicurezza".