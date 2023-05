"L’Arno navigabile e la città pet friendly"

PISA

"L’Arno ai Pisani come una volta e Pisa città pet friendly". Sono le due proposte di Maria Punzo, candidata Udc nella lista di Forza Italia, a sostegno di Michele Conti sindaco: 50 anni, dipendente della Primaziale, punta sulla navigabilità del fiume per ampliarer l’offerta turistica e culturale cittadina: "Immagino l’Arno navigabile da Riglione a Marina. Abbiamo gli strumenti per farlo - spiega - perché possiamo anche contare sugli scali di piazza San Paolo e del bar Salvini che con la nuova apertura sarà punto di ritrovo di molti pisani. Da lì potrebbero partire romantiche crociere sul fiume, non solo per i turisti ma anche un servizio per i cittadini che dia la possibilità di usare imbarcazioni fino al ponte nuovo di Riglione per connettersi alle ciclovie per arrivare fino alla Certosa. Penso a un battellonavetta estivo per raggiungere il litorale". Punzo vuole disegnare anche una città a misura di animali: "Lavoro in piazza del Duomo da oltre 20 anni e ho visto crescere in maniera esponenziale il numero di visitatori che viaggiano i propri amici a quattro zampe. Pisa deve essere pronta ad accoglierli. Spesso non abbiamo strutture pronte a ospitarli perdendo un’importantei fetta di mercato. Occorre una campagna di sensibilizzazione con le strutture ricettive e far capire che in Italia ci sono più di 5 milioni di cani che vivono in famiglie che viaggiano. Occorre realizzare sgambatoi nei pressi dei principali punti di attrazione turistica e servizio di dog sitter a chiamata avvalendosi di certificazioni riconosciute a livello nazionale e internazionale, poiché musei e chiese non consentono l’accesso ai cani".