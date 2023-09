L’arcivescovo partecipa alla vendemmia

Una visita davvero particolare, tra i filari e i grappoli. L’arcivescovo di Pisa, Monsignor Giovanni Paolo Benotto, ha partecipato alla prima vendemmia del "vino prezioso" alla residenza psichiatrica di Olmarello, casa della Fondazione Maffi di Castelnuovo Magra. Mezzo ettaro ricavato nel parco della residenza e coltivato grazie anche al lavoro dei Fratelli e delle Sorelle Preziose, come sono chiamati gli ospiti delle strutture. Il viaggio è iniziato nel 2019, quando sono state piantate le prime barbatelle, di Vermentino, Trebbiano e Albarola.

L’arcivescovo Benotto c’era anche allora, quando tutto è cominciato: "Quello che sta avvenendo a Olmarello è la dimostrazione che quando si opera per dare un senso al lavoro dell’uomo, arrivano anche i frutti. È un incoraggiamento a investire nel lavoro per costruire qualcosa di bello e buono, insieme ai Fratelli Preziosi". Sei in tutto, impegnati "sul campo" e guidati da Andrea Marcesini, titolare dell’azienda vitivinicola La Felce, che ha messo a disposizioni tutti i suoi "saperi". Un’etichetta che racconta una piccola grande rivoluzione che sta diventando sempre più reale grazie all’impegno della Fondazione: trasformare i fortini in tende, radicare la fragilità all’interno della comunità, far conoscere la bellezza della prossimità. Il percorso verso il "vino prezioso" è stato reso possibile dalla sinergia tra Fondazione Casa Cardinale Maffi e Asl 5 (ente capofila) all’interno del progetto europeo "Agricoltura Sociale" della Regione Liguria che ha visto coinvolte aziende agricole e realtà che operano con soggetti fragili. "Con questo progetto vogliamo raccogliere un tesoro prezioso, l’uva, attraverso il lavoro dei nostri Fratelli Preziosi di Olmarello. Anche questa è Fondazione Maffi - ha sottolineato il Presidente Franco Falorni -. Grazie a tutti coloro che hanno permesso questo eccezionale risultato di buon lavoro svolto con professionalità, passione, fatica e tanta gioia".

"Questo progetto di agricoltura sociale – queste le parole del direttore generale di Fondazione Casa Cardinale Maffi, Michele Passarelli Lio - dimostra che riabilitare e reinserire quelli che noi definiamo i nostri Fratelli Preziosi, non solo è possibile, ma in questi casi diventa realtà. ‘Prezioso’ non è solo un aggettivo, per noi della Maffi vuole essere uno stile di relazione che mette la persona che ha bisogno al centro della vita delle strutture". "Il vino è un simbolo - ricorda don Antonio Cecconi, vicepresidente della Fondazione Casa Cardinale Maffi -. Gesù si è servito spesso del vino anche come metafora. Il vino nasce da tanti acini e grappoli, e così il nostro ‘vino prezioso’ è segno di un’unione. Ci sono tanti soggetti che si sono messi insieme per fare qualcosa di buono, simbolo di vita e gioia".