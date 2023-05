L’Arci sta con Martinelli "Per la città del domani"

"Serve un buon sindaco, per fare di Pisa la città non solo del presente, ma anche del domani. Diversa, accogliente e inclusiva". L’Arci si schiera a favore del candidato sindaco di centrosinistra, Paolo Martinelli, in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio. E lo fa con "un accorato appello al voto per un segnale di fiducia verso il futuro della città", che è una precisa indicazione "a sostegno della visione più coraggiosa, quella di Martinelli". Il documento firmato dal Comitato Arci di Pisa, di cui Mario Dimonte è vicepresidente (con delega politica), si apre con una riflessionesul calo del 2% dell’affluenza alle urne nel primo turno e una critica nei confronti dell’amministrazione uscente: "Negli anni abbiamo più volte evidenziato come la giunta Conti abbia lavorato proprio per escludere intere fette della popolazione, ne sono un esempio: l’uscita dalla rete Ready, il rapporto conflittuale con il terzo settore, la scelta di abolire i Consigli di Partecipazione Territoriale". Per non dimenticare " le multe a chi semplicemente si sedeva, idropulitrici scagliate addosso agli studenti, i manifesti contro la costruzione della moschea, i consiglieri che colpevolmente restavano seduti durante le commemorazioni del Giorno della Memoria, di reazioni scomposte contro l’Università durante l’emergenza pandemica. Non dimentichiamo il volto più intollerante, escludente e ostile di questa amministrazione". "Crediamo in una Pisa che curi le relazioni, combatta povertà e marginalità, con presidi sociali territoriali dove si ricostruiscano i rapporti di prossimità. Che si occupi dell’emergenza affitti e delle morosità incolpevoli, della crescita e sviluppo sociale ed economico anche delle periferie. Una città europea che investa sui giovani e metta al centro cultura, tempo libero, accessibilità e sostenibilità ambientale". I. V.