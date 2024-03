"Lanciamo un messaggio chiaro. Pisa è città che attrae i giovani. Riconosce e valorizza i talenti"

di Gabriele Masiero

PISA

Enzo Ferrari e Galileo Galilei? "Due facce della stessa medaglia", secondo l’amministratore delegato del Cavallino, Benedetto Vigna, che ieri è stato il principale ospite della cerimonia inaugurale del 680/o anno accademico dell’Università di Pisa e ha esortato gli studenti a "sviluppare un pensiero critico". Lucano d’origine, Vigna si è formato proprio a Pisa dopo la maturità scientifica e qui si è laureato in fisica nel 1993. Il suo è un inno a ricercare l’eccellenza, "ma non la perfezione ad ogni costo" e alla capacità di aprirsi all’esterno "proprio per continuare ad arricchirsi di continuo non solo durante gli anni della formazione, ma anche dopo". Pisa culla del sapere e il genio di Maranello come un visionario capace di guardare oltre ogni steccato: "Enzo - ha ricordato Vigna - ci ha lasciato una frase che incarna perfettamente lo spirito della Ferrari: ‘chi verrà dopo di me ha accettato un eredità molto semplice, mantenere viva la volontà di progresso perseguita in passato’. Ma anche il pensiero di Galileo, che disse ‘Non ho mai incontrato un uomo così ignorante, dal quale non abbia potuto imparare qualcosa’ ci rappresenta molto: queste due facce della stessa medaglia aiutano a sviluppare un pensiero critico che, coniugato con il metodo scientifico, permettono di trovare le chiavi giuste per governare anche i processi più complessi, siano essi industriali, economici o sociali".

La pensa allo stesso modo il sindaco Michele Conti: "La nostra città è famosa nel mondo per la concentrazione di saperi, intelligenze, bellezza ma è balzata infelicemente alle cronache nazionali per i fatti, così negativi, del 23 febbraio. In completa consonanza con il rettore, abbiamo lanciato all’Italia un messaggio chiaro: Pisa è la città che non solo attrae gli studenti, ma che sa riconoscere e valorizzare i talenti che qui possono trovare il terreno più fertile per i propri studi e la formazione superiore e personale".

Del resto, ha concluso, "siamo tutti consapevoli che oggi viviamo in un’epoca complessa che richiede l’intelligenza di sapersi adattare rapidamente a cambiamenti, a salti tecnologici, a discontinuità repentine ed emergenze globali, in campo ambientale, economico, medico, socio-politico e l’Universita`, i centri della ricerca scientifica e dell’alta formazione sono istituzioni strategiche per lo sviluppo".