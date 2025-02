L’anatra all’arancia è servita

Domani alle 21 e domenica alle 17 doppio appuntamento al Teatro Verdi con il grande classico "L’Anatra all’arancia", quarto titolo della stagione di prosa realizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, interpretato da Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli. Questa produzione firmata Compagnia Molière e Teatro Stabile di Verona, diretta da Claudio Gregori (il Greg del duo Lillo & Greg), porta in scena una commedia che afferra immediatamente e trascina nel suo vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi.

Domani alle 17.30, prima dello spettacolo, il format Conversazioni in Teatro, organizzato dal Verdi in collaborazione con l’Università di Pisa, offrirà al pubblico un momento di introduzione allo spettacolo. Questa volta l’incontro si terrà nella Gipsoteca di Arte Antica, in piazza San Paolo all’Orto, e sarà condotto da Chiara Tognolotti, docente di Storia del Cinema.

Gilberto e Lisa sono sposati da venticinque anni ma l’unione di coppia è in crisi a causa della personalità di lui: egoista, egocentrico, incline al tradimento. Lisa si innamora di un uomo assai diverso dal marito, il russo Volodia, romantico sognatore. Gilberto passa al contrattacco e organizza un weekend con Lisa, il suo amante e la sua attraente segretaria, Chanel. Tutto avviene sotto gli occhi di un cameriere che si rivelerà il deus ex machina della storia. Tra imprevisti e colpi di scena si muove una vicenda leggera e piacevole.

Ogni mossa dei protagonisti ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia e all’amore. L’Anatra all’arancia è un classico ‘feuilleton’ in cui i personaggi si muovono algidi e eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti. Nel cast anche Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo. Scritta nei primi anni Settanta dallo scozzese William Douglas Home e poi adattata dal francese Marc Gilbert Sauvajon, di questa commedia si ricorda l’edizione storica del 1973, diretta e interpretata da Alberto Lionello al cui fianco recitava Valeria Valeri. Celebre è anche la versione cinematografica con Ugo Tognazzi e Monica Vitti, regia di Luciano Salce. Biglietti in vendita al Botteghino e su www.vivaticket.it. Per info 050 941111.