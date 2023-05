L’amaro di Calci top al mondo

di Francesca Bianchi

L’amaro di Calci tra i migliori al mondo. Un bel traguardo per Massimiliano Poli che ha ridato vita a una ricetta vecchia di oltre 100 anni, scoperta per caso e avvolta nel mistero. Il suo amaro SestoSenso ha conquistato la medaglia di bronzo al World Liqueur Awards 2023 di Londra: "Non possiamo che essere felici di questo premio, frutto di un lavoro durato ben tre anni. – commenta Massimiliano Poli – Dedichiamo questo successo a nostro padre, che di mestiere faceva il falegname. È lui che ha ritrovato, per caso, la chiave bucata e arrugginita con dentro una pergamena arrotolata. È lui che ha avuto l’intuizione, quel sesto senso – appunto - che lo ha portato a capire che si trattava proprio della ricetta dell’amaro che tanto piaceva al nonno, un infuso di alcool ed erbe aromatiche di cui aveva sentito parlare tante volte anche se non lo aveva mai assaggiato, perché era piccolissimo. Quella ricetta noi l’abbiamo raccolta, studiata, ricostruita, lavorata. Così è nato il nostro SestoSenso". Una storia che ha tutti gli ingredienti del romanzo (comprese le pagine di un diario scritto in ‘toscanaccio’ e andato perduto e una ‘evanescente’ figura femminile che compare e scompare dal racconto).

Una storia che non ha ancora finito di stupire: dopo la prima chiave ritrovata ne è, infatti, comparsa una seconda (in questo caso l’antica ricetta in fase di lavorazione è ancora top secret) mentre sono in corso le ricerche per la terza chiave. Scrigni ricchi di sorprese, suggestivi e carichi di fascino, ‘voce’ di un territorio ricco come la Valgraziosa. SestoSenso (che nel mese di dicembre ha debuttato a Milano nell’ambito della manifestazione l’Artigiano in Fiera raccogliendo i primi consensi) lascia "la bocca piacevolmente amara". Le erbe che vengono percepite sono l’alloro che tende ad equilibrare i sapori, l’arancia amara in maniera minore e, a chiusura, una punta di amaro rilasciata dalla china. Il risultato è un prodotto non aggressivo e bilanciato che ha incantato i palati della giuria londinese.

"Un amaro che evoca serate passate d’avanti al camino a raccontarsi storie, che ha il gusto di momenti trascorsi con gli amici di una vita. Momenti magici, ricordi, famiglia".