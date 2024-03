L’altra metà del campo. Prima volta per il Pisa con un arbitro donna

Una designazione che sa già di storia: per la prima volta nei suoi 115 anni di vita il Pisa sarà arbitrato da un fischietto donna. Il designatore Gianluca Rocchi – per il prossimo impegno del campionato di Serie B dei nerazzurri di Aquilani, che andranno in scena in trasferta sul campo del Como (partita in programma sabato alle 14) – ha scelto Maria Sole Ferrieri Caputi come arbitro. Fischietto, per altro, livornese. Nata a Livorno nel 1990, il direttore di gara ha però un rapporto speciale con la città della Torre. Infatti, nel 2014 ha conseguito la laurea triennale all’Università di Pisa in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (curiosità: anche l’ultimo arbitro che ha diretto i nerazzurri, Giua, è stato studente dell’ateneo pisano, laureatosi nel 2016).

Dopo il periodo a Pisa, l’arbitro ha completato gli studi a Firenze, con la laurea magistrale in Sociologia, oltre a conseguire un dottorato a Bergamo. Nella vita ricercatrice Adapt, Ferrieri-Caputi negli ultimi anni è stata abituata a scrivere la storia. Dopo aver esordito alla direzione di una partita di Serie D nel 2015, a ottobre 2021 – già arbitro internazionale - ha fatto il proprio esordio sui campi di Serie B, alla direzione della sfida tra Cittadella e SPAL, diventando così la seconda donna nella storia in categoria.

È diventata però la prima a essere promossa dall’Aia alla Can (Commissione Arbitri Nazionale) nel luglio del 2022. Un risultato che le è valso anche l’elogio da parte dell’Università di Pisa, che allora scrisse: "Una brillante carriera accademica che si affianca a questo nuovo risultato in ambito sportivo, una svolta storica nel calcio italiano".

Sì, perché è di storia che parliamo: dopo la promozione, il 2 ottobre 2022 è diventata la prima donna ad arbitrare una gara di Serie A, tra Sassuolo e Salernitana (terminata 5-0 per i neroverdi). A oggi Ferrieri-Caputi ha diretto nove partite in Serie A, tre in Coppa Italia, sedici in Serie B e ventritrè in Serie C. Nel corso della sua carriera, si è dimostrata un arbitro restio a estrarre i cartellini rossi: soltanto tre nelle partite elencate. Oltre al direttore di gara livornese, la squadra arbitrale sarà completata da Alessandro Lo Cicero di Brescia e Mario Vigile di Cosenza come assistenti, il quarto uomo sarà Adolfo Baratta di Rossano. Responsabile var Marco Serra di Torino, che sarà coadiuvato da Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.