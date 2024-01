L’alimentazione sostenibile, record Unipi

La Toscana è la regione più all’avanguardia in Italia per la ristorazione universitaria sostenibile e Pisa è la provincia più virtuosa. È questo che stabilisce il report, effettuato dall’associazione Essere Animali, che ha mappato le mense universitarie italiane che mettono a disposizione una maggiore offerta vegetale. Le analisi dell’associazione hanno evidenziato come una mensa su due in Toscana offre menù a minor impatto ambientale: risultato che pone la regione sul gradino più alto podio nazionale.

All’apice delle province più virtuose ci sono due mense di Pisa, quella del campus Praticelli e a Le Piagge. In Italia – afferma lo studio – una mensa universitaria su due non contempla secondi a base vegetale e soltanto il 20% delle strutture li propone 1-2 volte a settimana. Molto meglio invece per quanto riguarda i primi: il 60% delle mense offre sempre, o quasi, almeno un primo vegan, mentre solo il 6% non ne mette a disposizione nemmeno uno alla settimana. Grazie al supporto del gruppo di ricerca Demetra, lo studio ha calcolato anche l’impatto dei cibi che mediamente vengono offerti dalla ristorazione universitaria, evidenziando come le i piatti a base di carne sono quelli che emettono più gas climalteranti, al punto che i costi ambientali di un secondo di carne o pesce sono tra le 4 e le 10 volte superiori a quelli di un secondo a base di legumi. "Con un bacino di utenza di 2 milioni di persone tra studenti, docenti, personale di ricerca, tecnico e amministrativo – afferma a Essere Animali Valentina Taglietti, Food Policy Specialist – le mense universitarie possono davvero fare la differenza per ridurre l’impatto che il cibo che consumiamo ogni giorno ha sull’ambiente. Quello che questo report dimostra è che una transizione della ristorazione collettiva universitaria in chiave vegetale non è solo conveniente ma anche possibile, come sta già succedendo in tutta Europa e ora anche in diverse realtà pioniere in Italia". "Auspichiamo – conclude – che questo report diventi uno strumento per gli enti per il diritto allo studio e tutti gli attori coinvolti desiderosi di intraprendere la strada verso un cambiamento attento all’ambiente e alla salute di tutte e tutti".

Una strada, quella menzionata da Valentina Taglietti, sempre più diffusa nel mondo e anche in Italia. Il 26% della popolazione italiana, infatti, sta riducendo o addirittura cancellando il consumo di carne, avendo come motivazione la crisi climatica. Inoltre, 1,4 milioni di italiani hanno scelto un’alimentazione vegana, mentre l’88% acquista prodotti alimentari e bevande seguendo linee guida sostenibili.

Mario Ferrari