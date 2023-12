L’albero più alto dedicato alla Torre Pendente: "Evento eccezionale, 850 anni dalla prima pietra"

È l’albero di Natale più alto di sempre, quello che Fondazione Pisa e Opera della Primaziale Pisana hanno acceso ieri, per dare il via alle feste. L’albero è alto infatti 11,5 metri. "Del resto – ha detto il presidente della Fondazione, Stefano Del Corso -, l’occasione di quest’anno è eccezionale. L’albero, realizzato in plastica riciclata, è infatti ispirato alla Torre di Pisa, nel solco dei festeggiamenti per gli 850 anni dalla posa della prima pietra". Si conferma così, nel binomio ambiente e cultura, per il quarto anno consecutivo la collaborazione fra Fondazione Pisa e Scart, laboratorio artistico del Gruppo Hera che trasforma i rifiuti in opere d’arte. Un laboratorio, peraltro, con il cuore tutto pisano. Il progetto dell’albero rivisita la tradizione natalizia, con un omaggio al campanile più famoso e bello del mondo e naturalmente un forte richiamo ambientale, dal momento che, come tutte le opere Scart, è realizzato con rifiuti e materiale di scarto. "La sostenibilità - ha detto Andrea Maestrelli, presidente dell’Opera della Primaziale Pisana -, è un tema a noi caro, punto fondante della missione del prossimo triennio". Ha partecipato il coro dei bambini delle scuole Toniolo di Pisa, diretto dal maestro Stefano Barandoni.