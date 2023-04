L’Agrifiera parla robotica La tecnologia tra i campi "Ecco il nostro diamante"

"Un diamante incastonato in un gioiello prezioso" è con queste parole, che il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, ha voluto presentare la 113esima edizione dell’Agrifiera che si terrà dal 22 aprile al 1° maggio. La manifestazione, che raccoglie oltre un secolo di storia, quest’anno sarà caratterizzata da una grande novità, ospiterà infatti, un’anticipazione del Festival della Robotica previsto a Pisa dal 19 al 21 maggio. "La fiera è fiera – afferma Di Maio -. Una magnifica manifestazione, di assoluta importanza per il nostro territorio, un riferimento per l’area pisana e oltre. Quest’anno – fa gli scongiuri il sindaco - speriamo di superare la quota di 120 mila presenze". Al centro della fiera non mancheranno i temi che l’hanno resa celebre, dall’agricoltura al benessere, l’enogastronomia, l’equitazione, il florovivaismo, il giardinaggio, fino al tempo libero e la zootecnia, che rappresentano una presenza fissa. Alla presentazione di ieri mattina, alla Fattoria l’Olmetto, oltre a Marianna Aste, amministratore unico di Geste, partecipata che insieme ad Alterego si è occupata dell’allestimento della fiera, era presente anche la vicesindaca Lucia Scatena: "Si parla di oltre un secolo di storia, ma volendo potremmo risalire al 1500, dove già si svolgeva quello che era un embrione dell’attuale Agrifiera. Come in tutte le edizioni – commenta Scatena -, la fiera non ha mai avuto paura di mettersi in gioco, senza rinunciare alle innovazioni tecnologiche moderne". La novità di quest’anno sarà proprio la robotica nel campo della agricoltura, con uno stand allestito all’interno dell’Agrifiera, a cura dei docenti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali dell’Università di Pisa e del professore Marco Fontanelli. Il 28 e 29 aprile sono previsti laboratori tematici e interattivi per vedere come funzionano e come vengono utilizzati i robot agricoli. "Ho capito solo stamani l’importanza che ha questa fiera per gli abitanti del posto, una vera e propria manifestazione della loro esistenza – dice il professor Mauro Ferrari, presidente della Fondazione Tech Care, che organizza il Festival della Robotica -. Siamo molto felici di questa collaborazione, è la cornice giusta per parlare di robotica agricola e delle sue molteplici applicazioni pratiche". Sono confermati anche gli ingressi liberi per i residenti del comune di San Giuliano, come spiega Anna Bartelletti di Alterego Fiere: "I giorni ad ingresso gratuito saranno il 24, 26, 27 e il 28 aprile. Nelle Giornate del territorio, il 23 e 30 aprile potranno entrare gratuitamente i residenti". Il prezzo del biglietto è di 5 euro. Entrano gratis i bambini fino a 10 anni, gli over 70 e le persone con disabilità con accompagnatore. Per questa edizione saranno messi a disposizione maggiori spazi per i parcheggi e non si renderà dunque necessario il trasporto navetta. Enrico Mattia Del Punta