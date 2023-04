L’Agrifiera al gran finale Stasera puntata speciale sull’edizione del rilancio

Nella puntata in onda stasera alle 21 su 50 canale, “La Pisaniana” compone il quadro di quella che è stata l’ultima edizione dell’Agrifiera di Pontasserchio numero 113, al gran finale domani, primo maggio, con l’obiettivo di superare i 120mila visitatori. Ideata e promossa dal Comune di San Giuliano Terme, Geste e Alter Ego Fiere anche quest’anno protagonisti gli stands e gli eventi dedicati al benessere, all’enogastronomia, all’equitazione, al florovivaismo, al giardinaggio, al tempo libero e alla zootecnia. La trasmissione, prodotta dal Circolo Mazzei e 50Canale, è condotta dalla giornalista Carlotta Romualdi, stavolta affiancata dal noto showman Fabrizio Diolaiuti, in giro tra gli stands per mostrare tutte le curiosità dell’Agrifiera. Tra le novità di rilievo di questa edizione, la presenza di uno spazio che anticipa il Festival della Robotica (a Pisa dal 19 al 21 maggio). All’Agrifiera sono stati mostrati in anteprima i robot dell’edizione 2023, con focus su quelli utilizzati nel mondo dell’agricoltura o sui manti erbosi per le attività sportive all’aria aperta. Un’iniziativa a cura dei docenti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali dell’Università di Pisa. Tra gli ospiti del salotto allestito all’interno della fiera, il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio di Maio, la vicesindaca e assessora con delega all’Agrifiera Lucia Scatena, Matteo Cecchelli assessore al Bilancio del Comune per uno sguardo anche al territorio e ai progetti legati al PNRR. Per parlare della partnership tra Agrifiera e Festival della Robotica è stato invitato il professor Mauro Ferrari, rinomato chirurgo vascolare e oggi organizzatore dell’evento scientifico con la sua fondazione Tech Care. Grande attenzione anche allo stand della Federazione Strade del Vino, dell’ Olio e dei Sapori di Toscana, a cura della Regione Toscana. A proposito di territorio, si parlerà anche dell’opera del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, con il suo presidente Maurizio Ventavoli, che ha voluto essere presente all’Agrifiera per avvicinare il Consorzio ai cittadini e far sapere come esso lavori già da maggio e per tutta l’estate per manutenere il corso dei fiumi e per non permettere sprechi d’acqua in un periodo di prevista grande siccità. Per la rubrica “Terra, Ambiente e Salute”, la dottoressa Teresa Sichetti con l’insegnante Agnese Balducci si occuperà delle api e della loro paventata estinzione. Gran finale a tavola, all’Agrilocanda, il ristorante di Agrifiera, con una ricetta tipica e tradizionale.

"Come sempre la Pisaniana – spiega la vicesindaco di San Giuliano Terme, Lucia Scatena – offre il meglio per il pubblico. Quest’anno è una grande edizione, con tante novità che si sono affiancate alle tradizionali presenze, con la cosa più bella da vedere, ovvero quanto le persone vogliano bene alla nostra fiera. Essendo Agrifiera un evento di fortissimo richiamo sia per la mole di pubblico che attira, sia per la quantità di aziende coinvolte, abbiamo un’apposita delega nell’assessorato per provvedere alle varie fasi preparatorie che richiedono un grosso sforzo organizzativo. Quest’anno l’edizione è stata arricchita dall’anteprima del Festival della Robotica e di meglio non si poteva chiedere, insieme ad altre piacevoli novità. L’auspicio è quello di andare avanti su questa strada, ovvero quella di mantenere le tradizioni stando al passo con le innovazioni anche in campo agricolo".