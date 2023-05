L’affondo dem di Mazzeo "Pisa oggi è arretratezza e chiusura culturale"

La cultura? "A Pisa la fa ormai solo Palazzo Blu". La sanità? "Si va avanti a colpi di bonus mentre si diminuiscono soldi e servizi nella Società della salute". La mobilità? "Si fanno le piste ciclabile ma ci si scorda di fare manutenzione". Il Parco di San Rossore? "È il nostro polmone verde ma è irraggiungibile". Il litorale? "Qualche lavoro sì, ma i servizi mancano totalmente così come mancano i trasporti pubblici". È un fuoco incrociato quello che è partito dal binomio Antonio Mazzeo e Paolo Martinelli, indirizzato all’amministrazione Conti. La sala delle Officine era stracolma per l’incontro sulla Pisa del futuro. Con il Pd al gran completo e l’atmosfera molto calda. Tra il pubblico anche il presidente del Parco Lorenzo Bani e l’ex rettore di Unipi, Paolo Mancarella. "Pisa si è chiusa. La grande Pisa solcava i mari. Oggi viviamo una dimensione di arretratezza e chiusura culturale. In questi anni la cultura è passata solo da Palazzo Blu. Non c’è più alcun sogno collettivo e ciò, è tipico della destra, di questa destra": dice Mazzeo, presidente consiglio regionale. "È’ necessario – interviene Martinelli – che il nuovo sindaco riprenda il ruolo di primo garante della salute dei cittadini. Non si può procedere a colpi di bonus sanitari e sociali, bonus difficili da prendere e estemporanei. L’emergenza Covid è finita. Si deve tornare ad investire nella società della salute e nei presidi territoriali. Bisogna essere vicini a chi ha difficoltà socio-sanitarie mentre vedo solo solitudine ed ho girato tutti i quartieri da novembre ad oggi. C’è solitudine". Sulla mobilità, Martinelli dice: "Qualche pista ciclabile è stata fatta. Dov’è la manutenzione? Ci vogliono interventi strutturali di mobilità dolce. Penso a mezzi pubblici su corsie "blindate", bus vie vere e proprie". Sempre sostenibilità, Martinelli aggiunge: "Il Parco di San Rossore è il nostro polmone verde. È il nostro giardino di casa. Peccato sia privo di servizi, difficilmente raggiungibile. Sembra lontano mentre in realtà è lì. Questa amministrazione ha inteso l’ambiente come decoro. Non è così. Ambiente è sostenibilità. Il 75% del cambiamento climatico è imputabile alle città. Partiamo appunto dalle città, dalla nostra". Altro tema affrontato dal candidato sindaco Martinelli è la malamovida. "A Pisa non c’è niente o è tutto concentrato in poche strade centrali. Bisogna liberare le energie delle periferie. Basta questa cesura tra la periferia ed il centro. Servono nuovi spazi aggregativi e culturali. La Caserma Artale per me deve essere un centro aggregativo e il Santa Chiara non può diventare un’area congressuale. Sul Santa Chiara si gioca molto del futuro della città". Carlo Venturini