Si ferisce durante il furto al negozio. Prima viene curato e poi denunciato

Pontedera, 12 maggio 2024 – I carabinieri l’hanno trovato a casa, ferito e per prima cosa si sono datti da fare per soccorrerlo. Poi, però, l’hanno anche denunciato, in quanto indiziato del furto sul quale stavano indagando. Tutta questa storia,infatti, inizia con un furto di notte, commesso da ignoti ai danni di un noto negozio di abbigliamento del territorio di competenza. Sul posto, intervenivano prontamente i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pontedera, poi coadiuvati dai colleghi della competente stazione. Indagini profonde e circostaziate.

I primi accertamenti– da quanto emerso – hanno consentito agli inquirenti di stabilire che un soggetto, mediante la grata di copertura di un tombino di scolo delle acque piovane, avrebbe dapprima infranto una vetrata dell’esercizio, per poi asportare, all’interno del negozio, il denaro contenuto nella cassa fiscale. Ricostruito il copione è iniziata la caccia al responsabile. Il soggetto - che si era allontanato - si era ferito durante l’azione: i carabinieri, infatti, avevano trovato sul luogo del fatto evidenti tracce ematiche. Le immediate indagini, condotte dai militari intervenuti, anche attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza del negozio interessato e quelle comunali, hanno portato ad identificare un soggetto, già noto alle forze dell’ordine, che, dopo poche ore, è stato rintracciato nella propria abitazione: l’uomo presentava vistose e profonde ferite ad un arto superiore, motivo per cui i militari si adoperavano, innanzitutto, per portarlo al pronto soccorso di Pontedera.

Anche il fatto di trovarlo ferito è stato un ulteriore tassello indiziario, in considerazione delle tracce di sangue rilevate dov’era stato commesso il crimine. Ma, una volta curato, i carabinieri hanno portato l’uomo nella caserma per la formalizzazione degli atti di rito e la contestuale denuncia in stato di libertà, alla competente autorità Giudiziaria di Pisa, per furto aggravato. Ora l’eventuale responsabilità della persona denunciata dovrà essere vagliata, nel prosieguo del procedimento, dalle autorità competenti.