L’addio a "Barbarina" nel Palazzo della Sapienza Donazione nel suo ricordo

Il saluto della famiglia avverrà in forma privata. Poi, alle 16, il ricordo e l’abbraccio dei suoi colleghi nel Palazzo della Sapienza, "gentilmente concesso dal magnifico rettore che si ringrazia sentitamente", spiegano i parenti. L’addio della città alla dottoressa Barbara Capovani si terrà domenica: l’autopsia si svolgerà venerdì. Molti si stanno già organizzando per iniziative in sua memoria. Tra queste, una raccolta fondi per i canili, proprio perché la dottoressa era una grande appassionata di animali.

Il 3 maggio si terrà poi la fiaccolata per non dimenticare l’ennesima aggressione - in questo caso mortale - a una sanitaria. Dalle 20, lungo le vie del centro storico si accenderanno tante luci che vogliono essere anche di speranza per non dimenticare questo sacrificio. Un corteo promosso dall’Intersindacale della dirigenza dell’Area Sanità Toscana in accordo con le rappresentanze sindacali nazionali. L’Ordine dei Medici di Firenze ha fatto sapere di voler prendere parte a questa silenziosa camminata. Ma anche la Croce Rossa di Pisa, le Misericordie pisane e l’Anpas parteciperanno. Il ritrovo è in piazza Vittorio Emanuele II.

Sono in molti in queste ore a ricordare la professionista e la donna. "La tua grinta, la tua tenacia e la tua determinazione nel portare avanti con amore e sapienza il tuo lavoro noi l’abbiamo conosciuta frequentandoti in palestra. Avevi una grazia e una bellezza non comuni, e una propensione all’aiuto e all’ascolto non scontate nei confronti di chiunque, venuto a conoscenza della tua professione, avesse bisogno di consigli. Ti guardavamo sempre con ammirazione, non solo per la tua bellezza fuori dall’ordinario, ma anche per il tuo essere coerente, equilibrata", dicono alcune ex compagne e allenatrici della palestra che frequentava, Sara, Alessandra, Elena, Romina, Roberta S., Gabriella, Renata, Donatella, Rossella, Barbara, Roberta M., Lucia che proseguono: "Sempre luminosa. Come sei sicuramente anche adesso. Barbara, non potremo dimenticarti".