L’acqua una risorsa davvero preziosa Ecco che cosa fare per non sprecarla

Le scarse precipitazioni degli ultimi mesi hanno sollevato il problema della carenza di acqua e della siccità nella nostra regione, così in vista dell’estate è opportuno seguire delle regole affinché non si disperda un bene prezioso considerato l’"Oro blu del 2000". La riduzione delle riserve idriche è dovuta non solo alle condizioni climatiche sfavorevoli, ma anche alle scorrette abitudini dei consumatori. La Regione Toscana ha avviato una campagna di comunicazione e uno spot video curato da "Fondazione Sistema Toscano", per sensibilizzare i cittadini su un tema di vitale importanza: "Le 10 regole per tutelare un bene che è origine di vita, l’Acqua". Quando si lavano denti, capelli o ci insaponiamo chiudere il rubinetto; privilegiare l’uso della doccia limitando lo spreco; diminuire il tempo della doccia; lavare frutta e verdura in un contenitore; ottimizzare i carichi della lavatrice e della lavastoviglie e fare lavaggi brevi; raccogliere l’acqua piovana per gli usi più diversi tipo giardini e fiori; effettuare una regolare manutenzione ai rubinetti e alle valvole; applicare i riduttori di flusso ai rubinetti per risparmiare fino a 6 mila litri all’anno; lavare l’auto con un secchio o all’autolavaggio dove riciclano e riusano l’acqua; chiudere il rubinetto centrale se ci si assenta per lunghi periodi.