L’acqua: una risorsa da sempre essenziale "Meglio quella di casa, più controllata ed ecologica"

Ecco cosa abbiamo appreso dall’incontro con Alessandro Agostinelli. L’Autorità Idrica Toscana è un ente autonomo dello Stato che controlla la gestione dell’acqua da parte delle aziende pubblico-private che forniscono i servizi idrici. L’acqua è una risorsa naturale indispensabile per la vita degli esseri viventi compreso l’Uomo.

L’acqua che beviamo proviene dalle piogge e dalle falde acquifere ed è lo 0,9 % di quella presente nel mondo.

Il cambiamento climatico provoca scarse precipitazioni e siccità in molti paesi. Inoltre le piogge sono più concentrate in brevi e intensi temporali che non permettono alla terra di trattenere l’acqua. Lo scioglimento dei ghiacciai fa innalzare il livello dei mari che ha come conseguenza la sommersione di isole e zone costiere e crea il cuneo salino cioè la risalita dell’acqua salata che penetra nelle falde acquifere.

In Toscana sono presenti dei dissalatori che trasformano l’acqua salata in acqua potabile attraverso l’osmosi inversa. Successivamente l’acqua viene rimineralizzata.

L’acqua delle nostre case è assai più sicura e controllata di quella in bottiglia e scegliendo di berla riduciamo notevolmente l’emissione di gas serra oltre che la plastica.