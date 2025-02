L’acqua, il bene più prezioso. Un lunedì qualunque all’asciutto

Lunedì mattina mi sono alzato e mi sono ricordato il compito che ci ha assegnato la maestra, cioè provare a far meno dell’acqua per un giorno. A colazione mi è sembrato facile perché ho preso il latte con i cereali però al momento di lavarmi i denti non potevo usare acqua e non potevo lavarmi il viso. E non parliamo di tirare lo scarico del water! Poi sono andatoə a vestirmi per andare a scuola e fin lì andava tutto bene. Però a scuola mi sono sporcatoə la maglietta ed ho pensato che sarebbe rimasta sempre in quel modo perché ho immaginato che nel mondo non potessero più funzionare le lavatrici.

In una giornata senz’acqua non si potrebbero fare tante cose come la doccia, lavare i piatti, cucinare, idratarsi, lavarsi le mani e usare il bagno. Mi sveglierei ogni mattina sporcoə e con dei vestiti puzzolentissimi. A pranzo mangerei un panino perché non ci sarebbe acqua per cuocere la pasta. Durante la giornata mi sentirei assetatoə e stancoə senza potermi rinfrescare e dopo il pranzo le stoviglie si accumulerebbero nel lavandino perché non potrei lavarle. Le piante nel giardino seccherebbero tutte. La mia vita quotidiana diventerebbe scomoda e difficile. Immagino di essere inondato da piatti sporchi ovunque, mia madre sarebbe molto nervosa e anche mio padre!

Di pomeriggio non potrei andare a giocare a calcio perché, non potendo fare la doccia, dopo mi verrebbe la febbre. Non potrei riscaldarmi perché i termosifoni usano l’acqua per emettere calore. Immagino che senz’acqua io avrei la bocca asciutta e potrei morire. Moriremmo tutti di sete e tutti i nostri oggetti che funzionano con l’acqua si romperebbero.

L’acqua è la cosa più importante che possediamo, senza non ci saremmo. Le piante non crescerebbero e noi non potremmo neanche respirare. Non ci sarebbero le coltivazioni e non ci sarebbe cibo per uomini, donne e animali. Il nostro corpo è fatto dal 70% di acqua che sparirebbe in pochi giorni. Se non ne avessimo rinunceremmo a tante cose: l’idratazione, gli animali, il cibo, la vita! Facciamo che questo non accada e iniziamo ad usarla in modo responsabile! È una risorsa preziosa per la nostra salute e spesso non ci rendiamo conto che attraverso alcune nostre cattive abitudini ne sprechiamo una grandissima quantità.

Ma ecco, ora vi dico una cosa pazzesca: non c’è acqua potabile per tutti sulla terra perciò alcune persone sono costrette a raccoglierla dai fiumi inquinati e dalle pozzanghere e circa 5000 mila persone al giorno muoiono di malattie legate alla sua mancanza.