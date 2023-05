Laboratorio per confezionare la droga in un negozio ora chiuso

Laboratorio di confezionamento in un negozio ormai chiuso. Fine settimana di controlli per gli agenti del Nosu. Visitate le sale giochi di via Corridoni e di Cisanello zona Media Word. In due di esse sono state rinvenute numerose persone di nazionalità straniera pregiudicate per stupefacenti, poi allontanate. In piazza delle Vettovaglie è stato scoperto un vero e proprio laboratorio di confezionamento di dosi di stupefacente in posizione improbabile ed insospettabile. Nel fondo, ormai chiuso, che ospitava un minimarket, hanno forzato la porta d’ingresso. Sopra alcuni banchi, si trovavano mucchi di sostanza da taglio (mannitolo e bicarbonato) e rotoli di pellicola di cellophane per confezionare le dosi. Alcune ore dopo, gli agenti coordinati dal commissario Paolo Migliorini, sono tornati sul posto e hanno rinvenuto dentro una donna di origine colombiana, 40enne, senza fissa dimora e con precedenti per spaccio e furto aggravato: denunciata.