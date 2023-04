La voce di Martina incanta anche Fiorello su Rai 2

Incanta Fiorello e il suo pubblica la cantante pisana Martina Niccolai, che lunedì scorso intorno alle 7 del mattino è stata protagonista dell’anteprima del programma televisivo dello showman "Viva Rai 2" interpretando "I wanna dance with somebody" di Whitney Houston. "A gennaio - racconta la cantante - vidi l’annuncio sul sito di Rai Casting per il programma "E Viva Il Videobox", lo spinn-off di Viva Rai 2, un programma di arte varia in onda dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8.30 su Rai 2. Inviai la mia candidatura e dopo pochi giorni sono stata contattata dalla redazione per registrare una puntata nella quale mi sono esibita con due brani: ‘Fai rumore’ di Diodato e ‘Ain’t no other man’ di Christina Aguilera. Poi qualche giorno fa, inaspettatamente, sono stata contattata dagli autori del programma che mi hanno dato la bellissima notizia che ero stata selezionata per esibirmi da Fiorello in diretta nell’anteprima di ViVa Rai 2". Un altro sucesso personale per la talentuosa interprete marinese, già protagonista di eventi serate estive in città e in giro per l’Italia.

"Questo invito - ha concluso - mi ha reso felicissima, non riuscivo a crederci. Il giorno della diretta sono arrivata al Glass alle 5.30 di mattina per fare le prove. L’emozione era a mille ma non vedevo l’ora di cantare. Poi durante la mia esibizione Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari mi hanno fatto la sorpresa di venire da me e ne è scaturito un siparietto davvero simpatico e per me indimenticabile Ringrazio la redazione del programma per la grande opportunità che porterò sempre nel cuore".

gab mas