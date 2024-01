La Vitesco Technologies nel gruppo Dumarey

L’acquisizione di Vitesco Technologies Italy rappresenta una tappa importante nella strategia di crescita del gruppo Dumarey, che punta a rafforzare il proprio peso nel mercato globale dei sistemi di propulsione ampliando l’offerta di prodotti e servizi. L’operazione è stata perfezionata il 31 dicembre ed è stata finanziata da Banca Monte dei Paschi di Siena. Vitesco Technologies Italy, società con sede a San Piero a Grado e Fauglia nel Pisano – complessivamente occupa circa mille addetti – è specializzata in iniettori per motori a benzina e sistemi di trattamento dei gas di scarico per i diesel. Nel nuovo assetto organizzativo la società prenderà il nome di Dumarey Flowmotion. Il gruppo Dumarey impiega più di 3.000 persone in sei sedi in Europa e Asia, con un fatturato annuo di circa 1 miliardo di euro. Dalla sua fondazione nel 1983 fino a poco tempo fa, il Gruppo era conosciuto come Punch.