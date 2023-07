La Vita nella Musica di Frida Bollani a Pisa: Giardino Scotto e Beneficenza

Serata speciale al Giardino Scotto dove si esibirà Frida Bollani Magoni – figlia d’arte di Petra Magoni e Stefano Bollani – cresciuta immersa nella musica. A sette anni comincia a studiare pianoforte e nonostante sia una ragazza del 2004, può già vantare un curriculum incredibile: si è esibita al Quirinale dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Stasera avremo l’occasione di assistere al “Frida and Friends”, un evento di Pisa Jazz Rebirth dove la pianistacantante si esibirà al fianco di ospiti d’eccezione come Frankie hi-nrg, Lucy Dreams e Albert Eno, la band I Cubirossi, Manuela Bollani ed Elena Spinetti. Questa performance porterà con sé anche un elemento di solidarietà importante; infatti parte dell’incasso sarà devoluto alla onlus vEyes a supporto delle persone con disabilità visive.

Oltre al percorso di studi che hai già fatto, quanto è intensa la tua pratica fuori dal palco?

"Sto suonando molto live, sono sempre in viaggio e i concerti sono diventati il campo della mia pratica".

Come sono evoluti i tuoi ascolti e gusti musicali nel tempo?

"Nella casa dove sono cresciuta il jazz ha sempre avuto ruolo molto importante, ma ogni membro della famiglia ha contribuito alla mia formazione musicale facendomi conoscere anche generi diversi: da parte dei miei nonni il pop degli anni 5060 sia italiano che internazionale, da mio zio il prog-rock, da mia zia il musical".

Quanto è complicato fare il lavoro di musicista in Italia?

"È complicato essere musicista in generale, si tratta di un mestiere che va oltre alla performance. Molti credono che si limiti ad un’esibizione o poco più ma dietro ci sono anni di studio, tantissime ore dedicate al perfezionamento dei brani, degli spettacoli e molto tempo passato in viaggio. È uno dei mestieri più difficili ma forse più belli, ogni giorno è sempre diverso".

La musica è un’arte con una potenza impressionante, senti di avere delle responsabilità verso chi la ascolta?

"Lo è, ma più che senso di responsabilità, sento che sia importante lasciare un segno, trasmettere qualcosa di positivo a chi ascolta".

Tornerai a trovare tuo padre Stefano nella nuova stagione di “Via dei Matti numero zero”?

"Ancora non lo so, vedremo… ". Se non sbaglio il tuo esordio dal vivo è stato nel 2020 proprio al Giardino Scotto, dove ritornerai sabato con questo grande show, giusto? Qual è il tuo rapporto con la città di Pisa?

"Si, ho esordito proprio allo Scotto. Nello spettacolo di sabato ci saranno come ospiti molti amici artisti e per me è molto importante averli vicini in questo luogo splendido, specialmente per un concerto con una causa benefica. Pisa è la città dove sono cresciuta, dove ho vissuto, dove sono andata a scuola e fatto moltissime amicizie. È la mia città ed è nel mio cuore".

Yari Spadoni