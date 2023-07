La vacanza della famiglia pisana si trasforma in un incubo: bambina di 5 anni gravissima dopo l’incidente

Pisa, 11 luglio 2023 – Le indagini per definire la sequenza degli accadimenti e le ragioni dell’incidente sono in pieno svolgimento. Mentre la piccola di 5 anni è ricoverata al Regina Margherita di Torino dove è arrivata con l’elisoccorso e dove oggi sarà nuovamente operata. La piccola si trova in rianimazione e in prognosi riservata. I genitori della bambina – la famiglia si trovava in vacanza in Valle d’Aosta – sono invece all’ospedale Parini di Aosta.

Le cure intensive, dunque, dividono la famiglia di Pisa che, nel primo pomeriggio di domenica sulla statale 26 tra Chambave e Pontey, è rimasta coinvolta in un grave incidente mentre viaggiava a bordo di una berlina, che ha impattato frontalmente contro una monovolume guidata da un aostano di 55 anni. La famiglia di pisani viaggiava su un Opel Astra e alla guida c’era il padre 46enne della piccola. La madre, secondo quando emerso, ha riportato traumi giudicati guaribili in 40 giorni, dopo le visite in Pronto soccorso. L’altra macchina, una Hyundai, era condotta dall’aostano. Per estrarlo dalla vettura – si apprende – è dovuta intervenire la squadra taglio dei vigili del fuoco, mentre i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero hanno trasportato i tre adulti e la bambina al pronto soccorso di Aosta, dove sono arrivati in codice rosso con vari traumi.

Dopo le prime valutazioni dei sanitari – e dopo un primo intervento chirurgico d’urgenza all’addome – la bimba è stata trasferita in elicottero all’ospedale pediatrico torinese. Le condizioni della bambina al momento sono stabili.

Il tremendo frontale è avvenuto poco dopo le 15,30: lo schianto tra i due mezzi si è consumato nelle vicinanze dello stabilimento Carbotrade. Sul posto, sono intervenuti operatori dell’Anas che insieme ai vigili del fuoco, hanno provveduto a ripristinare la viabilità. Le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione dei mezzi hanno richiesto una chiusura della Strada statale, con la viabilità ripristinata dopo oltre un’ora. I rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono affidati ai carabinieri della compagnia di Châtillon Saint-Vincent intervenuta sul posto per gli accertamenti di rito e di legge. Stando ad una prima ricostruzione del fatto, l’aostano, per cause ancora da chiarire, avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro l’auto della famiglia di turisti.