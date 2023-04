La tradizione fa scuola E ‘prof’ Elisabetta sale in cattedra per la torta co’ bischeri

di Francesca Bianchi

PONTASSERCHIO

Orgoglio e senso di comunità in abbondanza. Canditi rigorosamente fatti in casa, tanto cioccolato e poco cacao, i pinoli ("che ormai costano una fortuna") e il suolo tirato finemente. E poi i famosi bischeri. Infornate di venti, trenta, quaranta torte. Fatte per essere regalate. Questa è la tradizione. E a Pontasserchio la tradizione è una cosa seria. Non a caso il circolo Arci, quest’anno per la prima volta, ha organizzato la ‘scuola di torte’. Studentesse per un giorno: le nuove generazioni. ‘Professoressa’, con l’infallibile dose di nonna Ernesta, Elisabetta Chericoni, pontasserchiese da sempre. In tempo di fiera (che oggi si chiama Agrifiera) le case si riempiono di teglie e ciotole colme di ripieno. Anche quella di Elisabetta, aiutata dalla figlia, dalla nipote e da un’amica.

"Le mie teglie hanno cent’anni" dice facendo ammirare l’usura del tempo. Dopo aver trasmesso l’arte al suo ‘gruppetto’ di donne e ragazze ("l’anno prossimo insegnerò pure a fare il candito"), ha infornato anche le sue di torte. Gliene sono venute una trentina. "Ma prima ne facevamo molte di più. Si teneva la porta di casa aperta e chi passava lo si invitava dentro ad assaggiarne un pezzo". Poi c’erano quelle per il dottore, i parenti, i vicini di casa. Per cuocerle (al forno del Cecchetti, in borgata, appuntamento alle 8 del mattino) Elisabetta ha aspettato, come tradizione vuole, il 24 "perché sennò fino al 28 aprile non ci arrivano". La data è quella della festa del Santissimo Crocifisso del Miracolo che ricorda un evento miracoloso avvenuto in un anno imprecisato del Cinquecento. "La leggenda narra che un gruppo di uomini stavano lavorando sul ponte quando arrivò un acquazzone e si rifugiarono sotto il tempietto con il tabernacolo. Per passare il tempo iniziarono a giocare ai dadi e uno di loro bestemmiò scagliando i dadi proprio contro l’immagine del Crocefisso. Per punizione venne inghiottito dal terreno". Un episodio che portò sempre più persone in cammino verso Pontasserchio. E, tra una vendita di bestiame e un pellegrinaggio, fu così che venne inventata la torta, versione pontasserchiese di quella di erbi, diffusa sul versante lucchese. Da regalare, ovviamente. Dal 2017 c’è anche un disciplinare, voluto ed elaborato dai Comuni di San Giuliano e Vecchiano, a tutelare la torta coi bischeri ma per i pontasserchiesi veraci "quella di Vecchiano è tutta un’altra cosa!".

Non solo: "Guai ad usare il cioccolato avanzato delle uova di Pasqua o troppo cacao. Di quello ne basta pochissimo". E anche se ognuno ha la propria dose, tramandata di famiglia in famiglia e custodita con amore, tutti a Pontasserchio concordano: "La torta si fa con il cioccolato quello ‘bono’, il cioccolato Zaini". Bandite anche le rivisitazioni, i tentativi (a volte maldestri) di stravolgere la ricetta, come qualche ristorante pisano sta ultimamente tentando: "La torta coi bischeri va fatta come da tradizione dei nostri nonni. Punto e basta".