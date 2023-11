La tournée del poeta e scrittore Hassan Aourid

Le vie di Cordova nell’epoca di massimo splendore nella storia di al-Andalus, la Spagna islamica dei califfi omayyadi, che nel X secolo, con i regni di Abd ar-Rahman III e suo figlio Al-Hakam II, si afferma come una delle principali potenze politiche e culturali mediterranee, luogo di tolleranza e prova della convivenza possibile tra gruppi etnici e confessionali. Questo lo sfondo del romanzo storico “Confessioni di un califfo”, dello scrittore marocchino Hassan Aourid (nella foto), pubblicato dalla giovane casa editrice pisana Astarte Edizioni. La voce narrante è l’anziano califfo Al-Hakam II, che in punto di morte ripercorre la sua vita, svelando i segreti della famiglia regnante, tra tradimenti, complotti e vendette. Attraverso il suo racconto si libera progressivamente della maschera del potere, per recuperare la sua umanità di fratello, padre, amante.

Dopo vari eventi a Bologna e Venezia, l’appuntamento è a Pisa oggi alle 17, alla libreria "Pellegrini" in piazza San Frediano. Dialogheranno con l’autore Alessandra Azzarelli, che ha tradotto dall’arabo il romanzo, e Frida Morganti e Giulia Seclì di Oriental Book Club. Introduce l’incontro la professoressa Renata Pepicelli (Università di Pisa). L’evento sarà animato da alcune letture a cura dell’allievo attore Lorenzo Gremignai.

Hassan Aourid, docente universitario di scienze politiche presso l’università Mohammad V di Rabat. Nato a Errachidia nel 1962, di origine berbera, dal 2010 ha lasciato gli incarichi ufficiali nella casa regnante marocchina per dedicarsi all’insegnamento e alla scrittura: è infatti autore di varie pubblicazioni tra libri, romanzi, raccolte di poesie e articoli di giornale.