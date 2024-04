La Toscana senza velocità di crociera

Spostarsi velocemente e bene tra Livorno, Pisa e Firenze? Yes, we can. Si può fare... ma da crocieristi. Ci riescono, infatti, solo i forzati delle gite ad alta velocità, dei tour toccata-e-fuga raccontati dal nostro cronista, nell’inchiesta pubblicata ieri sulle cronache regionali e oggi locali de La Nazione. Approdano in Toscana dal porto di Livorno, vengono caricati su flotte di shuttle-bus o minivan che – puntuali, comodi, puliti e dotati di accompagnatore – li scortano nella sincopata staffetta tra monumenti, luoghi iconici, gelati, pizze a taglio e paccottiglia-souvenir, le calamite della Torre di Pisa accanto a quelle del Colosseo o del David di Michelangelo.