"La Toscana della costa non può più aspettare"

La relazione del presidente degli industriali pisani, Andrea Madonna, mette d’accordo tutti. Il governatore toscano, Eugenio Giani, e il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. La Toscana costiera non può più aspettare. Non può farlo il sistema produttivo, men che meno cittadini e famiglie, è il senso del suo ragionamento, che rischiano di restare fermi al palo mentre il resto dell’Italia corre incontro allo sviluppo. E per rendere plastico quanto sta dicendo mostra una slide impietosa: la cartina che riproduce i collegamenti viari del Paese, con la Toscana costiera rimasta l’unico pezzetto d’Italia a esserne sprovvisto. Un pugno nello stomaco per gli industriali, ma anche per i politici. "Intorno alla metà del terzo secolo Avanti Cristo - dice Madonna - nel pieno della Roma repubblicana iniziavano i lavori della via Aurelia che collegava Roma al mare e poi a Pisa. Alla metà del XIX secolo su concessione del Granduca Leopoldo veniva realizzata l’omonima ferrovia con una prima tratta Pisa-Livorno poi completata fino a Firenze: sono passati secoli ma l’aggiornamento e l’evoluzione delle nostre infrastrutture non è stato così brillante come l’andamento della nostra economia". Applaudono gli associati (in platea anche Matteo Colaninno, vicepresidente di Piaggio, i vertici di Toscana Aeroporti Marco Carrai, Roberto Naldi e Stefano Bottai e il presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi) e annuiscono gli esponenti politici che poi seguiranno il filo di quel ragionamento assicurando impegno e soluzioni. E Madonna rincara, snocciolando "i dati positivi dell’export (+20% sul 2021)" ma anche di "occupazione e produzione industriale con elevati indicatori di innovazione (brevetti, start up), presenza di aziende e distretti importanti (Piaggio, una delle più importanti aziende motociclistiche mondiali, chimico farmaceutico, concia, arredo di alta gamma e, vicini ma che si appoggiano sulle stesse infrastrutture il più importante polo cartario europeo e la nautica)".

Senza contare il sapere di Pisa con l’Università e le sue scuole d’eccellenza. Tutti però fanno i conti con il gap infrastrutturale e sono costretti a nuotare da una vita controcorrente. "E’ urgente - ammonisce il presidente dell’Unione industriale pisana - velocizzare la tratta ferroviaria Livorno-Pisa-Firenze, realizzare l’autostrada tirrenica per concludere una vicenda annosa e un collegamento ferroviario metropolitano per Livorno, Pisa e Lucca, di fatto già fortemente legate e con forte pendolarismo".

Gab. Mas.