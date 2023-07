La Torre compie 850 anni Al via le celebrazioni "Una festa inclusiva per l’intera città"

di Gabriele Masiero

PISA

La magia della Torre illuminata e della piazza dei Miracoli, scrigno di tesori famoso in tutto il mondo, che si apre alla città e non solo e celebra il compleanno del suo Campanile, icona dell’Italia ai quattro angoli del pianeta, dando il via ai festeggiamenti ufficiali per gli 850 anni della Torre pendente. Il 9 agosto è un giorno da segnare sul calendario con il circoletto rosso, non solo per i pisani. Al mattino l’Opera primaziale pisana con una conferenza stampa ufficiale del presidente Andrea Maestrelli, dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto e del sindaco Michele Conti illustrerà le iniziative che fino al 9 agosto 2024 accompagneranno questa storica ricorrenza per 12 mesi, mentre la sera si svolgerà "una festa inclusiva per tutta la città e i suoi turisti", assicura Maestrelli.

L’inizio solenne del ricco programma di celebrazioni è fissato alle 12 del prossimo 9 agosto con il suono delle campane della cella campanaria della Torre pendente. Ma è dall’ora di cena che la piazza del Duomo indosserà il suo vestito più bello: dalle 20.30 alle 24 infatti sarà possibile accedere gratuitamente ai musei e ai monumenti del sito Unesco, ad eccezione della Torre per motivi di sicurezza.

Il campanile più famoso al mondo, tuttavia, sarà la quinta imperdibile di una notte da leggenda: dalle 21.30, infatti, sarà illuminato e sui suoi meravigliosi marmi bianchi sarà proiettato il logo dell’850o anniversario del monumento. Infine, dalle 21.45 il graduale della cattedrale, davanti alla porta di San Ranieri, ospiterà il concerto di pianoforte del maestro iraniano e di fama internazionale Ramin Bahrami. Bahrami si è esibito in importanti e prestigiosi festival pianistici.

L’appuntamento musicale sarà gratuito e aperto alla città. "Stiamo ancora definendo le modalità di accesso - spiega il presidente dell’Opera, Maestrelli - ma sarà un evento sicuramente gratuito per duecento invitati da parte della deputazione della Primaziale e altre migliaia di persone che potranno trovare posto sui prati della piazza che saranno di libero accesso per tutti". Così il prato dei miracoli farà da cornice a un evento unico nel suo genere che coniugherà l’arte del pianista iraniano, celebre i tutto il mondo, con la stupefacente bellezza dei monumenti del sito Unesco. "Sarà l’inizio di un anno di eventi - conclude Maestrelli - che vedranno la Torre al centro di molteplici iniziative a sfondo culturale. Dai concerti per le scuole realizzati d’intesa con la Fondazione teatro di Pisa, alla rassegna cinematografica all’Arsenale con una serie di film in cui la Torre è stata protagonista, fino alla mostra di dipinti, fotografie e disegni raffiguranti il nostro Campanile che sarà allestita nei locali del museo dell’Opera del Duomo".

Il programma, ricchissimo, con tutte le iniziative sarà illustrato il prossimo 9 agosto, ma intanto i preparativi della festa possono cominciare. Buon compleanno alla Torre pendente, che da 850 anni stupisce il mondo intero.