La task force in azione nella notte della festa

Una flotta di venti ambulanze, messe a disposizione da Croce Rossa Italiana, Misericordia, Pubblica Assistenza e 14 squadre sanitarie a piedi che, a partire dalle 19, si sposteranno sui Lungarni, oltre a un posto medico avanzato. è il piano sanitario predisposto dal 118 di Pisa che veglierà sulla Luminara dal centro di Coordinamento della Protezione Civile del Comune. I vigili del fuoco hanno previsto la dislocazione di alcuni mezzi sul territorio e sull’Arno con altrettante squadre per interventi più rapidi. Uno dei natanti dei pompieri avrà a bordo personale sanitario per gestire eventuali criticità. Per quanto riguarda gli interventi di primo soccorso, sono state individuate 4 aree di decongestionamento e occorso, in collegamento con le sale operative: piazza Santa Caterina (Nord 1), piazza Dante (Nord 2), piazza Vittorio (Sud 1), piazza San Paolo a Ripa d’Arno (Sud 2) mentre tutte le strade che affacciano sui Lungarni saranno presidiate dal servizio steward e dalle Forze dell’ordine, per mantenerle libere da auto, cicli, scooter, occupazioni suolo pubblico, come anche da bancarelle e altre occupazioni. Dalle 16 di domani alle 5 di sabato tutte le vie di fuga saranno sgomberate da dehors, ombrelloni, tavolini mentre è stato preidisposto con ordinanza del sindaco il divieto, dalle 16 di venerdì alle 5 di sabato (e il 17 giugno negli stessi orari) il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro o di alluminio, salvoche il consumo avvenga all’interno dei pubblici esercizi o in aree di pertinenza di questi. Il divieto è in vigore sul Lungarni compresi tra ponte della Cittadella e ponte della Fortezza (compresi i ponti intermedi); zona Nord: via Santa Marta, via Edmondo De Amicis, via Angelo Battelli, via di Pratale, via Lucchese, via Contessa Matilde, via Bonanno Pisano, piazza di Terzanaia; zona Sud: via Porta a Mare, via Cesare Battisti, via Alfredo Catalani, via Mascagni, piazza della Stazione, via Filippo Corridoni, via Carlo Cattaneo, via Giuliano da Sangallo, piazza Don Giovanni Minzoni, Lungarno Fibonacci. Pena la multa da 100 a 300 euro per i trasgressori. Vietati impianti di amplificazione o diffusione sonora dalle 14 del venerdì 16 fino alle ore 8 di sabato (e stessi orari tra sabato e domenica).Sicurezza sulle spallette dei Lungarni. Vietato sdraiarsi o camminare sulle spallette dell’Arno o scendere sulle pigne dei ponti; scendere, camminare e sostare sui camminamenti sospesi sottostanti le spallette. Sono previste due sale operative: presso la Protezione Civile del Comune di Pisa (per gli aspetti legati al soccorso) e presso la Questura (per le attività di ordine e sicurezza pubblica). Le diverse funzioni e le diverse sale operative saranno interconnesse tra loro via radio e verrà predisposto un servizio di amplificazione di emergenza dedicato ad eventuali comunicazioni necessarie sui Lungarni. In caso di emergenza, la comunicazione passerà anche sulla piattaforma AlertPisa.

Il Ponte di Mezzo rimarrà aperto per tutta la sera al passaggio pedonale. Saranno interdette al transito, solo due corsie laterali, per evitare pressione sulle spallette e consentire l’agevole intervento di personale di servizio e sanitario.

Pulizia durante e dopo la Luminara: Durante la sera, dalle ore 20 alle 2 quattro squadre di operatori Geofor batteranno il centro per pulire le strade interessate dalla manifestazione. Dalle 4 di mattina entreranno in azione 36 operai di Geofor per la pulizia del centro e dei Lungarni, con l’ausilio di 8 spazzatrici e 3 idropulitrici per lavare e sanificare le vie del centro. Dal pomeriggio del giorno successivo nuovo turno per pulire i lungarni dai lumini rimasti dopo lo smontaggio delle biancherie.