La strada dello spaccio Residenti infuriati "In via della Barra la vita è impossibile"

di Saverio Bargagna

"Ormai sono gli unici padroni di una strada pubblica". Il soggetto è presto detto: parliamo degli spacciatori. La strada in questione, invece, si snoda appena oltre le porte di Vecchiano in via della Barra. L’annosa questione si dipana lungo un rosario di proteste, esposti, guai e riunioni. Tuttavia, per i residenti della zona nulla è cambiato nel corso dei mesi. Anzi, se vogliamo al danno si è aggiunta pura la beffa.

Ma procediamo con ordine. Via della Barra è da tempo al centro di polemiche: la zona isolata, la boscaglia e la cava (privata) rappresentano nascondigli ideali per affari illeciti. Un ritrovo di spaccio e delinquenti che nel luglio del 2018 si tradusse in una tentata aggressione a dei turisti che transitavano lungo la strada. Da circa cinque anni via della Barra è diventata a senso unico, ma il continuo tram-tram di chi compra e di chi vende non si è mai fermato. I residenti non ne possono più: "Auto, biciclette, motorini: ad ogni ora percorrono in contro senso questa strada che non porta a niente, se non un pugno di case. Da anni segnaliamo la presenza di spacciatori, ma poco o nulla è stato fatto". "E’ costantemente a rischio la nostra incolumità – continuano i residenti –. Non solo per la paura di brutti incontri, quanto per l’alta velocità di persone alla guida sballate che procedono nella direzione vietata".

A fine novembre il Comune di Vecchiano ha posizionato un palo e tre telecamere. Dieci giorni dopo è stato abbattuto e gli occhi elettronici danneggiati: "Qui non c’è pace – concludono i residenti –. Chiediamo al Comune e alle autorità di intervenire prima che ci scappi il morto".