La stagione riparte con un doppio appuntamento

Il Teatro Nuovo di Pisa inaugura la nuova stagione martedì 20 settembre con un doppio appuntamento che unisce incontro con il pubblico e grande teatro.

Alle 18:30, il direttore artistico Carlo Scorrano presenterà al pubblico il cartellone della stagione 2025/26, intitolata Riso Amaro, illustrando tutte le novità e gli appuntamenti in programma con aperitivo offerto dal teatro a seguire. In questa occasione verrà annunciata una speciale promozione per l’abbonamento annuale, riservata esclusivamente a chi effettuerà l’acquisto presso il botteghino nella giornata del 20 settembre.

Alle 21 il sipario si alzerà con lo spettacolo di apertura: “Un comico fatto di sangue”, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Benvenuti, produzione Compagnia Umberto Orsini Srl. La pièce, articolata in cinque atti rapidi e incisivi, racconta – con un linguaggio comico, modernissimo e di grande precisione – il progressivo degenerare dei rapporti all’interno di una famiglia italiana, osservata nel periodo che va dal 2000 al 2015. Un marito, una moglie, due figlie e qualche animale “di troppo” diventano specchio di un’Italia smarrita, che tra conflitti quotidiani e cambiamenti epocali naviga a vista nel mare dell’incertezza. Benvenuti, con la sua inconfondibile capacità di trasformare il dramma in racconto ironico e irresistibile, conduce lo spettatore attraverso una storia che diverte, commuove e invita a riflettere.

I biglietti (18€ intero /15€ convenzionati /10€ studenti) si possono acquistare presso il botteghino del Teatro Nuovo di Pisa (apertura martedì 10 – 13 giovedì 16 – 19). Per ulteriori informazioni: 392.3233535.