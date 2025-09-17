Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Pisa
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo estate settembrinaGiornalista GazaVilla ArmaniSilvia ZizzoEx operaio GknElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaLa stagione riparte con un doppio appuntamento
17 set 2025
GIULIA DE IESO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pisa
  3. Cronaca
  4. La stagione riparte con un doppio appuntamento

La stagione riparte con un doppio appuntamento

Martedì 20 alle 18.30 si presenta il cartellone, poi ‘Un comico fatto di sangue’ con Benvenuti

Martedì 20 alle 18.30 si presenta il cartellone, poi ‘Un comico fatto di sangue’ con Benvenuti

Martedì 20 alle 18.30 si presenta il cartellone, poi ‘Un comico fatto di sangue’ con Benvenuti

Per approfondire:

Il Teatro Nuovo di Pisa inaugura la nuova stagione martedì 20 settembre con un doppio appuntamento che unisce incontro con il pubblico e grande teatro.

Alle 18:30, il direttore artistico Carlo Scorrano presenterà al pubblico il cartellone della stagione 2025/26, intitolata Riso Amaro, illustrando tutte le novità e gli appuntamenti in programma con aperitivo offerto dal teatro a seguire. In questa occasione verrà annunciata una speciale promozione per l’abbonamento annuale, riservata esclusivamente a chi effettuerà l’acquisto presso il botteghino nella giornata del 20 settembre.

Alle 21 il sipario si alzerà con lo spettacolo di apertura: “Un comico fatto di sangue”, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Benvenuti, produzione Compagnia Umberto Orsini Srl. La pièce, articolata in cinque atti rapidi e incisivi, racconta – con un linguaggio comico, modernissimo e di grande precisione – il progressivo degenerare dei rapporti all’interno di una famiglia italiana, osservata nel periodo che va dal 2000 al 2015. Un marito, una moglie, due figlie e qualche animale “di troppo” diventano specchio di un’Italia smarrita, che tra conflitti quotidiani e cambiamenti epocali naviga a vista nel mare dell’incertezza. Benvenuti, con la sua inconfondibile capacità di trasformare il dramma in racconto ironico e irresistibile, conduce lo spettatore attraverso una storia che diverte, commuove e invita a riflettere.

I biglietti (18€ intero /15€ convenzionati /10€ studenti) si possono acquistare presso il botteghino del Teatro Nuovo di Pisa (apertura martedì 10 – 13 giovedì 16 – 19). Per ulteriori informazioni: 392.3233535.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Teatro