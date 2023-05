La squadra di Rita Mariotti La donna del Terzo Polo

I candidati al consiglio comunale del Terzo polo (Iv-Azione, Psi e Liberal Forum, candidata sindaco Rita Mariotti): Antonino Gambuzza, Ubaldo Bonuccelli, Giacomo Pardini, Andrea Batistoni, Angela Bellini, Giovanna Bellini, Katia Bertucelli, Leonardo Carloppi, Barbara Ciacchini, Chiara Ciurlia, Giovanni Costanzino, Carla D’Avino, Agostino Della Togna, Gianni Fagnano, Rudy Fastelli, Paolo Feroci, Filippo Fincato, Valentina Foa’, Andrea Fulceri, Alessandro Marchi, Carla Marinelli, Ettore Mariotti, Ornella Mattiello, Daniele Palermo, Nicola Panattoni, Rosa Poggian, Ida Romano, Enrico Signorini, Giulia Sorrente, Paolo Trevisan.

Settantatre anni, cardiologa, Mariotti ha già fatto politica in passato, prima con la lista civile di Sergio Cortopassi nel 2004, poi come consigliera comunale per 5 anni nella lista civica In lista per Pisa dell’ex vicesindaco Paolo Ghezzi, in coalizione con il centrosinistra. Già professoressa associata di cardiologia all’Università di Pisa, continua a esercitare la libera professione di cardiologa presso la Casa di cura San Rossore.