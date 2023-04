La sorpresa di Pasqua E’ già (quasi) tutto esaurito "Tanti italiani in città"

Pasqua da tutto esaurito. Buone notizie per il turismo. Secondo l’indagine di Federalberghi, saranno circa 11,5 milioni gli italiani in viaggio per le festività, per un giro d’affari di 6 miliardi di euro. Il 96% resterà in Italia, mentre solo il 4,4% sceglierà una località estera. Mete preferite saranno il mare (31,6%), le località d’arte (30,8%), la montagna (17,6%), La vacanza avrà una durata di 3,6 notti e la spesa media pro capite sostenuta per coloro che resteranno in Italia sarà di di 521 euro. E anche Pisa non delude.

"Su Pisa registriamo occupazioni ampiamente sopra il 90%, con la media dei soggiorni in città leggermente inferiore a quella nazionale" - dichiara Andrea Romanelli, presidente di Federalberghi Confcommercio Pisa: "Pasqua rappresenta una prova generale per l’intera stagione, che parte con dati molto confortanti. Visto che per aprile le strutture alberghiere pisane registrano una media di occupazione dell’80%, maggio sopra il 70% e giugno già adesso con buone prospettive". "Pasqua tutto esaurito da almeno un mese, e le prenotazioni stanno andando piuttosto bene, non solo su Pasqua ma anche sul mese di aprile" - conferma il vicepresidente di Federalberghi ConfcommercioPisa Roberto Tommasoni: "Fino ad ora abbiamo registrato una prevalenza di presenze di italiani, ma adesso cominciano a muoversi anche gli stranieri, in particolare dalla Gran Bretagna". Non da meno le presenze sul litorale pisano, come conferma Fabrizio Fontani, titolare di un albergo a Marina di Pisa: "Per Pasqua siamo vicinissimi al sold out, con una permanenza media in albergo di 3 giorni". Notizie positive giungono anche dai pubblici esercizi, come conferma il presidente provinciale Fipe Confcommercio Alessandro Trolese: "Le prenotazioni ci sono e ci aspettiamo una ottima affluenza. Come categoria siamo prontissimi, nonostante le difficoltà di reperimento del personale e accoglieremo con la massima professionalità tutti".