La soluzione? Operai presi in prestito Ecco le prime cooperative di servizio

Intanto anche sul nostro territorio, nella provincia pisana, sono nate le prime cooperative di servizi vocate al mondo agricolo. per lo più formate da personale extracomunitario. Ma possono essere una soluzione? "Sono formule interessanti – spiega Berti –. Possono fornire personale per tempo brevi o brevissimi, anche pochi giorni. Funzionano, se vogliamo fare un esempio, sul modello interinale. Ma il cammino è ancora lungo". Anche qui il nodo è la formazione del personale. "Siamo davanti a realtà che ancora non sono in grado di fornire la manodopera specializzata – aggiunge Berti –. Ecco che serve avviare una nuova progettualità mirata che portai ad una maggiore strutturazione e formazione con un’azione congiunta tra aziende, sindacati e cooperative. Queste, poi, potranno essere interessati opportunità per i giovani e per la loro occupazione, in particellare una volta terminati i percorsi professionali nelle scuole".

Le cose da fare sono quindi molte. Tra queste anche un quadro normativo chiaro e stabile che il settore rivendica da tenti anni, che consenta alle imprese agricole di operare con celerità ed efficacia. Quindi anche per quanto riguarda per questa nuova figura delle cooperative di servizi il punto è che tutti gli attori del settore agricolo provino a fare sistema. Il mondo dei campi è pienamente dentro la rivoluzione che sta interessando il modo di fare impresa e reperire risorse.

