"La sicurezza è il grande flop del centrodestra"

"Nessuno parla di sicurezza in questa campagna elettorale. Questa amministrazione ha completamente fallito su molti temi, il più emblematico è appunto quello della sicurezza urbana. La situazione è nettamente peggiorata". Luca Pisani, coordinatore della lista civica Riformisti per Pisa, si candida al consiglio comunale a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli. Per cinque anni è stato consigliere del Ctp 5 e nel 2018 si è battuto per l’apertura del presidio di Polizia Municipale, in via Avanzi, alle Piagge. "La sicurezza - sottolinea il candidato dei Riformisti - per i cittadini rimane un tema sentito perché rappresenta una realtà quotidiana della loro vita e occorre intervenire con tutti i mezzi che un’amministrazione comunale può mettere in campo. Sicuramente a differenza di quello che il centrodestra ha fatto sempre credere dal 2018a oggi, strumentalizzando e riducendo il problema a un mero slogan elettorale, il comune non ha soluzioni a 360°, ma può fare sicuramente la differenza". Per Pisani è necessario creare "sinergie con Regione e Prefettura per ristabilire il Patto Pisa Città Sicura, che questa amministrazione ha deciso di non rinnovare nel 2020, ma anche instaurare una vera collaborazione con i principali attori della vita cittadina: Università, tessuto commerciale e associazioni per un modello di presidio del territorio partecipato, anche nella gestione della movida e sistema integrato di segnalazioni di emergenze in tempo reale ee, lavorando sul rafforzamento dei sistemi sociali per fare un lavoro di prevenzione del disagio sociale, che porta nella maggior parte dei casi alla microcriminalità".