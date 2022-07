La siccità è anche figlia del fare nulla

Moreno

Bellettini*

Sono oltre 30 anni che in Toscana, in particolare nel Grossetano, ogni volta che arriva il torrido caldo estivo, lo stesso prosciuga fiumi e torrenti, e come tale, sempre inizia la litania della solita politica di sinistra, con i vari consigli utili per ovviare al problema siccità in agricoltura e per uso civile. Oramai è da oltre 30 anni che di proposte e progetti preliminari scaturiti da varie amministrazioni comunali, provinciali e Regione Toscana, si sente parlare, ma che subito vengono dimenticati all’arrivo delle prime piogge e del giungere dell’inverno. In tutti questi anni sia in Toscana che nella nostra provincia (salvo per quest’ultima i 5 anni di governo del centrodestra) si sono avvicendati ininterrottamente governi a guida Pci, Pd, Pds, Ds con contorni più o meno di sinistra. I soliti che dopo anni di lassismo ciclicamente insorgono per la carenza di acqua, invocando e riproponendo invasi più o meno grandi e mai realizzati, nonostante il tempo a disposizione i progetti preliminari del passato ed il potere reale nei territori per farlo. Come Fratelli d’ Italia auspichiamo che finalmente vengano accolte le proposte delle associazioni di categoria e dei cittadini per ovviare il problema della siccità. Fratelli d’Italia, considerato ed apprezzato la presa di posizione del presidente della Provincia Francesco Limatola, il quale anche se con molti anni di ritardo, condivide la proposta del comitato di centrodestra, formulata anche in sua presenza, durante il dibattito pubblico sponsorizzato dalla Regione Toscana tenutosi nel Parco nel comune di Gavorrano, sulla sorte della dismessa cava della Bartolina. In quella occasione invitammo gli Enti locali interessati come Provincia, Comune e la Regione Toscana a far applicare il piano industriale di ripristino ambientale (da loro approvato) presentato dalla proprietà della cava a fronte dei permessi necessari per una nuova escavazione parallela alla cava dismessa.

*Presidente

circolo Fratelli d’Italia Roccastrada