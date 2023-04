La sfida Uav Chase Challenge 2023 Ha vinto il team della Sant’Anna

Il team della Scuola Superiore Sant’Anna si è aggiudicato l’edizione 2023 di Uav Chase Challenge, la competizione internazionale di droni e robotica organizzata dalla Purdue University (Stati Uniti d’America). I droni in questione sono in grado di volare in ambienti chiusi e di realizzare alcuni compiti in totale autonomia, senza l’intervento di piloti. Nella fase finale della gara, il team della Scuola ha superato la concorrenza della Beihang University (Cina), classificatasi seconda, e della Silesian University of Technology (Polonia), che ha concluso al terzo posto. Il gruppo della Scuola che ha partecipato alla Uav Chase Challenge è composto da 10 persone: Stefano Roccella, coordinatore del team e ricercatore presso l’Istituto di BioRobotica; Andrea Vannini, responsabile sistema di navigazione e visione Uav; Davide Bettarini, Nicola Riccardi, Antonio Ciociola, Antonio Andrea Salvalaggio, Su Qi Chen, Francesco Scarrone, Taulant Arapi e Simone Cirelli, allievi di Ingegneria della Scuola Sant’Anna. La tecnologia sviluppata dal gruppo della Scuola Superiore Sant’Anna ha dimostrato come sia possibile controllare un sistema di navigazione anche in ambienti privi di segnale Gps. "Questo ci apre delle prospettive legate all’applicazione di tali sistemi nelle attività ad esempio di manutenzione e ispezione degli impianti industriali in cui il segnale decade facilmente", spiega Stefano Roccella.