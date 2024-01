La sfida dell’eco-robotica per tutelare la biodiversità

Il Cnr pisano fornirà servizi ed infrastrutture internet al prestigioso museo Galilei di Firenze e ieri la presidente nazionale del Cnr, Maria Chiara Carrozza ha inaugurato il ciclo di incontri "Sguardi nel futuro" di Unipi con una lezione-dibattito dal titolo: ""Eco-Robotica: un nuovo percorso verso un futuro digitale e sostenibile". In una sala convegni gremita Carrozza, dopo l’introduzione del rettore Riccardo Zucchi, ha interagito con la platea studentesca dicendo: "La robotica rappresenta tanto una sfida quanto un’opportunità per perseguire obiettivi prioritari quali la transizione digitale e l’innovazione sociale. Le sue potenzialità si estendono al di là degli ambiti dell’automazione industriale e dei servizi alla persona, come nel caso della medicina chirurgica e riabilitativa. Assistiamo, oggi, alla nascita della cosiddetta Eco-robotica, disciplina della robotica collaborativa che mira ad introdurre un nuovo paradigma, in cui si pone al centro il dato ambientale. Essa propone l’utilizzo delle piattaforme robotiche come tecnologie abilitanti per fornire servizi innovativi e incontrare le esigenze operative per lo studio e il monitoraggio dei tre grandi scenari ambientali, vale a dire aria, acqua e terra. L’eco-robotica ci consente di tutelare concretamente la biodiversità e, al contempo, ci spinge ad interrogarci sulla sostenibilità della robotica stessa, anche nell’ottica di un’economia circolare, profilandosi, così, come un percorso estremamente innovativo verso un futuro digitale e sostenibile". ‘Sguardi nel Futuro’ è a cura di Piero Bianucci, Dario Pisignano e del Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura (Cidic) di Unipi. Ancor prima dell’evento ad Unipi, Carrozza era a Firenze al museo Galilei dove è stata resa ufficiale la convenzione operativa di collaborazione scientifica e di ricerca con il Cnr-Iit diretto da Marco Conti. Obiettivo principale del progetto è il completo ammodernamento dell’infrastruttura informatica del Museo Galileo presieduto da Francesco Saverio Pavone, al fine di renderla più efficiente e allineata alle innovazioni tecnologiche più recenti, assicurando al contempo elevati livelli di sicurezza e affidabilità, oltre che una notevole capacità di adattamento ed espansione in funzione delle future necessità operative e strategiche del Museo. Parallelamente, il Cnr-Iit condividerà competenze tecniche e consulenze specialistiche con il personale del Museo Galileo, in modo tale che, una volta completata la prima fase del progetto, possa gestire in maniera autonoma ed efficace la nuova infrastruttura di informatica.