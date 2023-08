La sfida del verde Quasi 20mila piante "E continueremo a piantarne ancora"

di Enrico Mattia Del Punta

La città nel verde o il verde nella città, un rapporto di equilibrio, ma anche l’interrogativo che ogni Comune si pone pensando alla città del futuro. Con i cambiamenti climatici alle porte, le amministrazioni guardano al verde con sempre maggiore convinzione. "Dalle 18.074 piante del 2018 siamo passati alle 19.764 del 2023 - snocciola i dati il sindaco, Michele Conti - e il nostro patrimonio arboreo arriverà a contare 22.816 unità, circa 4.800 alberature in più, al netto delle rimozioni". Chiunque abbia mai parlato con il ’signor Sindaco’ come lo saluta un cittadino durante la passeggiata organizzata con La Nazione per raccontare i progetti di alberatura in città, sa bene quanto il verde pubblico sia un tema che lo entusiasma. "Con tutti i soldi che ci abbiamo speso" scherza il primo cittadino rivolgendosi all’architetto Fabio Daole, dirigente dell’Ufficio Verde urbano del Comune che lo accompagna.

"Il mantenimento del verde costa 2 milioni all’anno, negli ultimi 5 anni invece abbiamo investito oltre 10 milioni" spiega Daole. La sfida del futuro secondo il Conti, sarà la rigenerazione di Ospedaletto che, promette, "dovrà essere alberata". Ma anche, piantumare "tre platani in piazza Carrara, intorno alla statua di Ferdinando de’ Medici". La camminata con Conti tra le zone riqualificate parte dal Viale delle Cascine. "Abbiamo piantato 60 platani resistenti al cancro colorato – osserva il primo cittadino – e i nuovi filari tutti di prima grandezza si ricongiungeranno al viale che porta a San Rossore". L’idea che ha Conti del verde passa anche dal nuovo Parco Europa: "Qui abbiamo piantato 500 nuovi alberi e 775 arbusti, 60mila metri quadrati riqualificati. In più l’area verrà completata, con illuminazione, area sportiva attrezzata e potremmo pensare di recintare tutto il parco in stile inglese entro la fine della consiliatura. Ma non solo, vorremo piantare un filare di alberi in via Cisanello, lungo la strada che costeggia l’Esselunga". Sempre a Cisanello a febbraio, partiranno i lavori del nuovo Parco di via Pungilupo, finanziato con i fondi del Pnrr, che riqualificherà l’area trasformandola in un polmone verde con 1.800 nuove alberature. Anche il Bosco del Sole in via Guido De Ruggiero, nei pressi dello skate park di Cisanello rientra nel piano di alberazione del Comune. Così come il Bosco del Futuro, a Gagno. "Il vero problema – conclude il sindaco - sarà quello di rimediare all’urbanizzazione selvaggia che è stata fatta negli anni passati, per restituire ai nostri figli una città davvero verde".