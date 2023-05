"La sfida del futuro è la transizione"

"In questi cinque anni da capogruppo del Pd all’opposizione abbiamo riallacciato un rapporto, perso in passato, con tanti pezzi di città e posto numerose questioni alla base della proposta di sviluppo e crescita di Pisa, sono convinto che la figura di Paolo Martinelli sia in grado di fare squadra portando avanti il grande lavoro di questi anni, mettendo insieme mondi diversi che sotto la sua guida possono confrontarsi, offrendo alla città una visione concreta del futuro e le migliori idee, competenze e capacità per realizzarlo". Così Matteo Trapani, capogruppo in consiglio comunque e in corsa nuovamente con il Pd, presenta la sua candidatura alle amministrative. Guardando alla città: "Una città che abbia l’ambizione di essere un modello a livello europeo. Pisa con le sue università è un caso unico al mondo: poche altre città hanno 90 mila abitanti e 45 mila studenti iscritti alle proprie facoltà. Eppure per la destra questi talenti, questo patrimonio di risorse umane, sono sempre stati visti solo come la causa del problema della movida. Pisa è stata la città che ha unito l’Italia al mondo con la prima connessione internet, oggi dobbiamo essere la città del digitale, della robotica e dell’Intelligenza Artificiale. Una città innovativa, verde, vivibile e dove nessuno resta indietro". Poi la sfida più grande per il futuro: "Sono almeno due– dice Trapani – la transizione ecologica e quella digitale. La prima è fondamentale perché non abbiamo un altro pianeta in cui vivere, la seconda cambierà il nostro modo di lavorare e la nostra stessa vita: avremo più servizi, saranno più efficienti ma molti dei lavori che esistono oggi tra 10 anni non esisteranno più. Dobbiamo essere pronti ad affrontare questo cambiamento che porterà sviluppo e benessere sul territorio. Serve attrarre investimenti e sviluppare una vera strategia sul turismo e sulla cultura che riporti Pisa a essere un punto di riferimento europeo. La immagino come una città a impatto zero, che sostiene la creazione di Comunità Energetiche per la produzione di energia da fonti rinnovabili e autoprodotte e vorrei che il Parco di San Rossore diventasse la sede di una Biennale sul cambiamento climatico, dove scienziati, Istituzioni e cittadini discutano su come salvare il Pianeta".