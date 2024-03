La sferzata del presidente Corrado. Lo ’stupore’ a Palazzo Gambacorti e il sindaco chiama subito Knaster

Nessuna replica formale, ma il j’accuse del presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, non è passato inosservato a Palazzo Gambacorti. Ufficialmente per tutta la giunta c’è la consegna del silenzio, ma dall’amministrazione filtra comunque "lo stupore" con il quale il sindaco Michele Conti ha accolto le parole del numero uno nerazzurro. Sia per il modo e il tono con il quale le ha pronunciate, sia per nel merito delle questioni poste. Non solo: il primo cittadino avrebbe già anche preso il telefono per chiedere un appuntamento direttamente al patron del Pisa, Alexander Knaster, e chiarire con lui quali siano le reali intenzioni della proprietà per il futuro immediato e quello prossimo.

Una richiesta di chiarimento per pianificare i prossimi passaggi e capire davvero, e una volta per tutte, quali sono le strategie del club. Sì, perché la conferenza stampa-fiume del presidentissimo, agli occhi del sindaco e della sua giunta, non avrebbe aggiunto nulla di nuovo. E non avrebbe chiarito quali sono i reali obiettivi della dirigenza e, soprattutto, della proprietà nelle grandi sfide del futuro. La realizzazione di un nuovo stadio, più funzionale, moderno ed efficiente, e il centro sportivo, per il quale, si ricorda nei corridoi di Palazzo Gambacorti, solo nelle scorse settimane (dopo mesi di attesa) è arrivata tutta la documentazione per poter completare l’iter amministrativo che porti al rilascio del permesso a costruire. Ma è proprio sul futuro dell’Arena che il presidente ha alzato le barricate: sia per la vicenda del Curvino, che del restyling e del potenziale acquisto del bene. Corrado ieri ha detto che il club aveva manifestato già in estate il suo interesse all’acquisto, ma, almeno pubblicamente, è stato il sindaco Michele Conti, a fine ottobre, proprio in un colloquio con La Nazione, a mettere sul piatto anche questa opzione. E anche in quell’occasione lo fece, nei giorni di polemiche incrociate tra nerazzurri e Comune, dopo una "chiacchierata cordiale al teleofno con Knaster". "Siamo pronti a vendere l’Arena al Pisa - annunciò Conti - e se la proprietà è interessata, siamo disponibili a parlarne fin da subito". Il Comune ha già anche avviato gli approfondimenti necessari per arrivare a una stima finale e a individuare la procedura più idonea ispirandosi al modello di Bergamo.

Gab. Mas.