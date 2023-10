La settimana rossiniana. Così scatta la mostra: "La bottega di Figaro"

Avvicinare i più piccoli alla magia immortale del teatro, rendendo fruibile, in modo semplice e immediato il grande valore culturale delle opere ai bambini, e nel contempo creare un’occasione per lasciarli esprimere in fantasia e creatività. Con questi obiettivi ambiziosi si è inaugurata ieri nelle sale del Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi la mostra La Bottega di Figaro, una esposizione di maquettes realizzate dagli studenti delle classi elementari e medie degli Istituti Comprensivi Fibonacci, Galilei, Toniolo, Tongiorgi e Gamerra. Un allestimento suggestivo, creato interamente dalle mani dei piccoli studenti, realizzato grazie alla collaborazione tra la Fondazione Teatro di Pisa e il Museo della Grafica, visitando il quale il pubblico potrà conoscere il Barbiere di Siviglia attraverso gli occhi dei bambini. Fino a domenica 29 ottobre i circa 400 elaborati prodotti dalle classi adorneranno le sale del museo, portandoci in un mondo variopinto e liberamente reinterpretato delle coreografie della celebre opera rossiniana, "Il barbiere di Siviglia", proprio nella settimana dell’apertura della stagione teatrale del Verdi che vede quest’opera protagonista, venerdì 27. Nella "settimana rossiniana" domani alle 16 sul palco del Teatro Verdi si terrà la Prova Generale aperta alle Scuole, e giovedì 26 la Guida all’Opera, dove attraverso brani e arie celebri, curiosità e aneddoti sulla vita di Gioachino Rossini e sulla genesi e la composizione del Barbiere di Siviglia, il direttore artistico Cristian Carrara approfondirà con il pubblico la trama, i personaggi e gli aspetti musicali del capolavoro rossiniano.

Saranno presenti il regista Luigi De Angelis, il direttore Francesco Pasqualetti e gli artisti del cast. Le creazioni esposte nelle sale del Museo della Grafica sono uno dei molti e incoraggianti frutti della prima edizione del progetto Piccoli Artigiani all’Opera avviato dalla Fondazione Teatro di Pisa con la collaborazione di Officina Teatro-Eco Teatro, il sostegno della Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa con l’Assessorato all’Istruzione e alla Disabilità. Con Piccoli Artigiani all’Opera il Verdi ha riportato dopo molti decenni la musica lirica nelle scuole assolvendo alla propria funzione statutaria di promotore della formazione musicale delle giovani generazioni, come ha sottolineato durante l’inaugurazione della mostra l’assessore alla cultura Filippo Bedini: "non è facile trovare esempi di collaborazione tra le istituzioni- ha affermato- quando questo succede non possiamo che esserne soddisfatti". La musica lirica, patrimonio nazionale e identitario, è così ritornata nelle scuole portando con sé valori e insegnamenti dalla universale portata educativa: storia d’Italia, storia del melodramma, storia degli usi, dei costumi e delle tradizioni, letteratura, arti musicali, arti visive e sceniche.

Alessandra Alderigi